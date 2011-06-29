800 میلیاردر یال برای مجتمع آبرسانی فجر گنبد نیاز است

علیرضا خواستار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مجتمع حدود 100 روستا را در بر می گیرد و مشکلات بخش آبشان را رفع می کند.

وی پیشرفت فیزیکی از مجتمع را 30 درصد اعلام کرد و گفت: تاکنون 90 میلیارد ریال برای اجرای آن هزنیه شده است.



به گفته خواستار، سالجاری نیز 25 میلیارد ریال برای عملیات اجرایی طرح مجتمع فجر گنبد کاووس در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل آبفار گلستان بیان داشت: منابع تامین آب در زیر دست پاسگاه پلیس راه مینودشت حفاری شد و مخزن آن به ظرفیت 10 میلیون لیتر است.

وی عنوان کرد: همچنین خطوط انتقال در بالادست انجام شد و برخی اقدامات اساسی آن صورت گرفته است.



وی افزود: در کل استان 86 روستا که دارای کد اصلی هستند از آب شرب بی بهره هستند و 22 روستای فاقد کد نیز از آب شرب سالم بهره ای ندارند.



خواستار گفت: در سال های گذشته تعداد این روستاها 214 مورد بوده است که بااقدامات انجام شده کاهش یافته و بنا داریم تا پایان برنامه پنجم توسعه، این تعداد روستای باقی مانده را از آب شرب سالم بهره مند کنیم.