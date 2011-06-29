روایت یولیوش کووشی از «مفاهیم اخلاقی» آمد

به گزارش خبرنگار مهر، نویسنده این کتاب که یکی از شاگردان «آستین» پیشگام فلسفه زبان عادی بوده است علیه تمایز واقعیت و ارزش، استدلال می‌کند. اما کار مهم‌تری که وی انجام می‌دهد زیر سوال بردن چارچوبی است که بحث دوپارگی واقعیت و ارزش در آن انجام می‌شود. وی می‌کوشد که دست کم ما را در مورد این چارچوب به آگاهی برساند.

نویسنده همچنین علیه غیرعقلانی دانستن اخلاق استدلال می‌کند. وی چگونگی شکل‌گیری مفهوم‌های اخلاقی را به دقت تحلیل می‌کند و از این راه می‌کوشد نشان دهد که ما انسان‌ها همان هنگام که مفهوم‌های اخلاقی را می‌سازیم عقلانیت را در آنها جاسازی می‌کنیم.

با آن که کتاب عمدتاً درباره شکل‌گیری مفهوم‌های اخلاقی است به جرات می‌توان گفت اهمیت نظریه‌ای که در آن مطرح شده فراتر از این است. به عبارت دیگر می‌توان آن را نظریه‌ای عام درباره شکل‌گیری مفهوم‌ها دانست که جدا از اهمیتش در حیطه اخلاق‌شناسی به طور مستقل ارزشمند است.

نویسنده نمونه‌ای جذاب و دقیق از تحلیل فلسفی زبان را به نمایش می‌گذارد و از این رو می‌توان این نوید را داد که مطالعه آن حتی برای آن دسته از دوستداران فلسفه که علاقه خاصی به اخلاق‌شناسی ندارند نیز بینش‌بخش خواهد بود، به ویژه برای کسانی که مایلند با نمونه‌ای زنده از تحلیل فلسفی زبان آشنا شوند.

این کتاب دارای 5 فصل است و مقدمه‌ای که مترجم بر آن نوشته و همچنین بخشی ویژه سخن نویسنده در آن آمده است.

«مفاهیم اخلاقی» در 176 صفحه با شمارگان 2000 نسخه و به قیمت 4000 تومان توسط انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده است.