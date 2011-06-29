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۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۵

سامانه ملی آمایش آموزش عالی ایران افتتاح می شود

سامانه ملی آمایش آموزش عالی ایران افتتاح می شود

سامانه ملی آمایش آموزش عالی ایران با هدف نشان دادن جزئیات آماری و وضعیت دقیق آموزش عالی افتتاح می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این نرم افزار به صورت پویا وضعیت آموزش عالی را تا سطح رشته و دانشگاه مشخص می کند.

این سامانه همچنین با هدف ارتقای کیفیت که یکی از مهمترین مسائل آمایش آموزش عالی در ایران است تا 2 هفته آینده افتتاح می شود.

کاربران این سامانه با دریافت یک رمز موقت و از طریق دفتر مدیر کل نظارت وارزیابی وزارت علوم تنها برای یک دقیقه می توانند با نرم افزاری که روی تلفن همراهشان نصب می شود، از این سامانه استفاده کنند. علت قرار دادن رمز یک دقیقه ای امنیت دسترسی به این سامانه است.

در سامانه آمایش آموزش عالی این امکان وجود دارد که وضعیت موجود و مطلوب دانشگاهها را در داشبرد مدیریتی که در این سامانه تعریف شده است نشان داد. البته وضعیت مطلوب را دانشگاهها می بایست به وزارت علوم پیشنهاد دهند.

در این سامانه  شاخص های ارزیابی برای هر دانشگاه و گروه آموزشی نیز طراحی شده است.

کد مطلب 1347328

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