آرش افشین و 8 بازیکن جوان قرارداد خود را با فولاد خوزستان ثبت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه فولاد خوزستان که پیش از این قرارداد مجید جلالی (سرمربی)، امید خالدی و حکیم نصاری را به عنوان بازیکن ثبت کرده بود، به تازگی قرارداد 9 بازیکن دیگر خود را برای فصل جدید مسابقات لیگ برتر در سازمان لیگ ثبت کرد.

آرش افشین، سروش رفیعی، عبدالله کرمی، کریم شاهوردی، مهدی مومنی، ایوب والی، علیرضا سلیمی به عنوان بازیکنان بزرگسال و کاوه رضایی و عبدالله ممبینی به عنوان سهمیه امید قراردادشان را با باشگاه فولاد ثبت کردند.

فصل نقل و انتقالات لیگ برتر از 19 خرداد ماه آغاز شده و تا اول مرداد ماه ادامه خواهد داشت. یازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر روز 11 مرداد ماه آغاز خواهد شد.