به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه بررسی ایراد شورای نگهبان در لایحه اصلاح موادی از قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382 را در دستور کار داشتند.

شورای نگهبان درباره لایحه مصوب مجلس اعلام کرده بود چرا مرجع تنظیم آیین نامه اجرایی و اساسنامه مندرج این قانون مشخص نشده است. بنابراین کمیسیون مشترک بررسی کننده این لایحه ماده 41 این لایحه را به این شرح اصلاح کرد که نیروی انتظامی موظف است کلیه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و اساسنامه‌های مندرج در این قانون را به جز در مواردی که مهلت مشخصی برای آنها تعیین شده است را ظرف حداکثر 6 ماه تهیه کند و در سیر مراحل تصویب در مراجع ذیصلاح برابر مفاد این قانون قرار دهد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 143 رای موافق، 2 رای مخالف و 14 رای ممتنع از 195 نماینده حاضر با این رفع اشکال موافقت کردند. 36 نماینده حاضر در مجلس نیز در این رای گیری شرکت نکردند.