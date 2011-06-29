به گزارش خبرنگار مهر، رضا عامری امروز چهارشنبه در همایش سالانه هیئت های نظارت و ارزیابی دانشگاهها با اشاره به ارتقای کیفیت در آموزش عالی ایران تاکید کرد: ارتقای کیفیت از راهبردهای کلان وزارت علوم و این امر در قانون برنامه پنجم توسعه و نقشه جامع علمی کشور هم مطرح شده است.

وی با اشاره به فعالیت هایی که از قبل توسط طرح آمایش آموزش عالی آغاز شده است، گفت: در این زمینه اولین کار ترسیم وضعیت کلان آموزش عالی و مشخص کردن میزان دانشجویان در دانشگاههای کشور است.

عامری در این باره به ذکر مثالی پرداخت و گفت: سهم گروه های آموزش عالی را تعیین کردیم و با توجه به اینکه در رشته علوم انسانی برخی رشته ها اشباع شده اند وضعیت پذیرش دانشجو را در این رشته ها ثابت نگه داشتیم و در رشته های فنی اقدام به افزایش پذیرش دانشجو کردیم همچنین در رشته کشاورزی تنها رشد نیم درصدی را قرار دادیم.

مدیر کل نظارت و ارزیابی وزارت علوم با اشاره به وضعیت پراکنش دانشجویان گفت: وقتی وضعیت پراکنش دانشجویان را نگاه کردیم به یک اشکال اساسی برخوردیم برای مثال 80 درصد دانشجویان تنها در 20 رشته تحصیلی پذیرش شده اند این در حالی است که ما از برخی رشته های مورد نیاز که کمبود آن را احساس می کنیم غفلت کرده بودیم.

عامری با بیان اینکه سهم دکترا تا پایان برنامه پنجم توسعه باید دو برابر شود، از هسته اصلی دانشگاهها یاد کرد و گفت: هسته اصلی، دانشگاههای جامع و مادر هستند که باید در آن زیرساخت ها را تقویت کرد در این زمینه ماموریت زیرنظام ها کاملا متفاوت است.

وی افزود: در تفاوت ماموریت زیر نظام ها می توان به کارکرد متفاوت دو دانشگاه پیام نور و علمی کاربردی اشاره کرد دانشگاه پیام نور ماموریتی کاملا غیر حضوری و نیمه حضوری دارد در حالی که ماموریت دانشگاه علمی کاربردی تربیت تکنیسین است و وظیفه ندارد دروس تئوری را آموزش دهد.

عامری در ادامه سخنان خود از تشکیل کارگروه کمیته تدوین ماموریت زیرنظام ها خبر داد و گفت: هر زیر نظامی می بایست ماموریت خود را به روشنی انجام دهد به همین منظور کمیته تدوین ماموریت زیرنظام ها کار خود را شروع کرده که دارای 7 ماموریت است.

وی همچنین در ارتباط با اجرایی شدن طرح آمایش آموزش عالی گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی اشتیاق خود را برای اجرایی کردن طرح آمایش آموزش عالی مطرح کرد و قول حمایت داد این شورا همچنین منتظر است تا نتایج طرح آمایش آموزش عالی هر چه زودتر مشخص و تبدیل به یک قانون شود تا وظایف اجرایی داشته باشد که این امر تا پایان تابستان سال جاری محقق خواهد شد.

مدیر کل نظارت و ارزیابی وزارت علوم در ادامه سخنان خود خطاب به مدیران هیئت های نظارت و ارزیابی دانشگاهها در ارتباط با یکی از مراحل کارگروه ارتقای کیفیت تاکید کرد: یکی از گام ها و مراحل کارگروه ارتقای کیفیت رتبه بندی دانشگاههاست که بر این اساس باید گفت رتبه بندی عمومی پاسخگو نیست و بر اساس ماموریت هفت گانه ای که در زیر نظام ها تعریف شده هر زیر نظامی را باید با مجموعه خود مقایسه کرد.

مدیر کل نظارت و ارزیابی وزارت علوم با تاکید بر شاخص های مورد توجه وزارت علوم اظهار داشت: یکی از شاخص های مورد توجه وزارت علوم نسبت دانشجو به کل هیئت علمی در هر موسسه، نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کل است که امیدواریم این نسبت در افق 1404 به 30 درصد برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضریب نفوذ آموزش عالی در هر استان اشاره کرد و گفت: بر اساس تعداد و پذیرش دانشجو در هر استان می توان به ضریب نفوذ آموزش عالی در دانشگاههای استانها پی برد.

عامری افزود: بر این اساس سهم دانشجویان دانشگاههای دولتی یا غیر شهریه ای زیاد است.

وی همچنین در خصوص دانشگاههای غیر دولتی و دولتی گفت: 15 درصد نظام آموزش عالی غیر شهریه ای و سایر دانشگاههای آن شهریه ای هستند. به عنوان مثال دانشگاه سیستان و بلوچستان حدود 70 تا 80 درصد از سوبسید دولت را استفاده می کند این در حالی است که دانشجویان دانشگاه خوزستان می بایست شهریه پرداخت کنند.