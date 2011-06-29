تظاهرات خشونت آمیز در میدان التحریر/ 40 نفر زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، شهروندان مصری پس از گذشت چند ماه از انقلاب 25 ژانویه شب گذشته در میدان التحریر قاهره تظاهرات کردند. حاضران در این تظاهرات با سر دادن شعار اعتراض خود را به وضعیت موجود در کشور و برآورده نشدن خواسته های انقلابیون اعلام کردند.

معترضین اعلام کردند که "حبیب العادلی" وزیر کشور و "حسنی مبارک" دیکتاتور سابق این کشور باید هر چه سریعتر به اتهام کشتار انقلابیون محاکمه شوند. شمار معترضین بیش از 8 هزار نفر برآورده شده بود.

این تظاهرات برای نخستین بار با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. نیروهای امنیتی از گاز اشک آور، باتوم و گلوله های پلاستیکی برای متفرق کردن معترضین استفاده می کردند و تظاهرات کنندگان نیز برای دفاع از خود به سوی نیروهای پلیس سنگ پرتاب می کردند. بر اثر این درگیری 40 نفر زخمی شدند. در میان زخمی ها شماری نیروی امنیتی نیز وجود دارد.

شبکه تلویزیونی العربیه نیز گزارش داد در پی این حادثه "منصور العیسوی" وزیر کشور مصر دستور داد تمامی نیروهای امنیتی از میدان التحریر عقب نشینی کنند. تلویزیون رسمی مصر صبح امروز در این باره اعلام کرد که کشور در شرایط کنونی به همکاری کامل نیروهای پلیس و شهروندان نیاز مبرم دارد و باید در مورد حادثه شب گذشته تحقیق به عمل آید.

وزارت کشور مصر همچنین اعلام کرد که تعدادی از معترضین سعی داشتند به ساختمانی در منطقه "العجوزه" و نیز ساختمان این وزارتخانه یورش ببرند.

محاکمه سران رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک، پاکسازی مصر از مفسدان اقتصادی، قطع رابطه دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی از جمله خواسته های انقلابیون به شمار می رود.