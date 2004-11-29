زن بارداري از مرگ حتمي نجات يافت

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، همسر جوان مردي كه چندي پيش به علت فقر و شرايط نامناسب اقتصادي مجبور به زندگي در پارك شده بود به علت سوء تغذيه به دردهاي شديدي دچارشد كه متاسفانه با مراجعه به چندين مركز بهداشتي، به علت عدم توانايي پرداخت ويزيت هيچ يك از اين مراكز حاضر به معاينه اين زن جواني كه جنين هشت ماهه در شكم داشت نشدند تا اينكه چند تن از خبرنگاران رسانه ها با مسوولان بيمارستان مهر تماس گرفته شد وبا همكاري مطلوب مسوولان بيمارستان بلافاصله اين بيمار بستري شد.

بر اساس اين گزارش، تيم پزشكي اين بيمارستان پس از خروج جنين هشت ماهه سقط شده، اين زن جوان نيمه جان را از مرگ نجات داده و به بخش انتقال دادند و پس از اطلاع از مشكلات اين زوج جوان، بدون دريافت هر گونه هزينه از آنها چند روز از اين بيمار مراقبت كردند و با همكاري رئيس سازمان بهزيستي كشور نيز خانه اجاره اي در اختيار اين زوج قرار گرفت.