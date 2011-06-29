مذاکره خصوصی استاندار آذربایجان شرقی با نماینده سراب

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی در هفتمین سفر شهرستانی خود پس از حضور در گلزار شهدای سراب و سخنرانی در مراسم صبحگاه مشترک یگان های نمونه نیروهای مسلح این شهرستان در فرمانداری سراب حاضر شد ولی قبل از شرکت در این نشست با "مجید نصیرپور" نماینده سراب در مجلس که چندی پیش در سفر وزیر بهداشت به این شهرستان، با رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز درگیر شده بود، به صورت خصوصی گفتگو کرد.

علیرضا بیگی حدود 15 دقیقه در محل فرمانداری سراب به صورت خصوصی با مجید نصیرپور به گفتگو نشست.

با توجه به اینکه گفتگوی استاندار آذربایجان شرقی و نماینده سراب به صورت خصوصی انجام شد، هیچ خبری از محتوای این دیدار منتشر نشده است.

در جریان بازدید وزیر بهداشت از طرح های عمرانی بهداشت و درمان منطقه سراب در آذربایجان شرقی، نماینده سراب مایل به بازدید وزیر از منطقه "مهربان" بود اما به دلیل تراکم برنامه ها بازدید از این منطقه ممکن نشد و همین موضوع زمینه درگیری فیزیکی او با رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز را ایجاد کرد.

در پی این ماجرا، حملات لفظی شدیدی از سوی مسئولان استانی به ویژه استاندار بهاین نماینده اصلاح طلب و عضو فراکسیون اقلیت مجلس صورت گرفت.

انتظار می رود در این دیدار، مسائل اخیر مطرح و مشکلات فی مابین حل و فصل شود.