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۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۵

دباغیان در گفتگو با مهر:

شناور تحقیقاتی برای پایش آب خزر خریداری می شود

شناور تحقیقاتی برای پایش آب خزر خریداری می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول محیط زیست گلستان گفت: شناور دریایی تحقیقاتی برای پایش فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب دریای خزر خریداری می شود.

احمد دباغیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خرید این شناور از جمله مصوبات چهارمین احلاس مدیران محیط زیست استانهای ساحلی در گلستان بوده است.

وی اظهار داشت: احداث مرکز تحقیقات محیط زیست دریایی، احداث کلینیک نگهداری و درمان فک خزری در جزیره آشوراده از دیگر مصوبات است.
 
وی عنوان کرد: احداث و تجهیز مرکز تحقیقات محیط زیست دریایی بندرگز، تدوین دستورالعمل ها و ضوابط مربوط به حوزه محیط زیست دریایی از دیگر مصوبات بوده است.
 
به گفته دباغیان، این اجلاس با حضور مسئولان محیط زیست کشور و مدیران کل محیط زیست استانهای ساحلی به مدت دو روز در استان برگزار شد.
 
وی بیان داشت: همچنین در این احلاس آزمایشگاه مرکز تحقیقات زیست محیطی بندرترکمن نیز افتتاح شد.
 
این اجلاس روز سه شنبه پایان یافت.
کد مطلب 1347345

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