شناور تحقیقاتی برای پایش آب خزر خریداری می شود

احمد دباغیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خرید این شناور از جمله مصوبات چهارمین احلاس مدیران محیط زیست استانهای ساحلی در گلستان بوده است.

وی اظهار داشت: احداث مرکز تحقیقات محیط زیست دریایی، احداث کلینیک نگهداری و درمان فک خزری در جزیره آشوراده از دیگر مصوبات است.

وی عنوان کرد: احداث و تجهیز مرکز تحقیقات محیط زیست دریایی بندرگز، تدوین دستورالعمل ها و ضوابط مربوط به حوزه محیط زیست دریایی از دیگر مصوبات بوده است.

به گفته دباغیان، این اجلاس با حضور مسئولان محیط زیست کشور و مدیران کل محیط زیست استانهای ساحلی به مدت دو روز در استان برگزار شد.



وی بیان داشت: همچنین در این احلاس آزمایشگاه مرکز تحقیقات زیست محیطی بندرترکمن نیز افتتاح شد.



این اجلاس روز سه شنبه پایان یافت.