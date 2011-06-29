ساخت فاز دوم باند سلامت بهبهان کلید خورد

علیرضا بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشرفت فیزیکی 90 درصدی فاز اول پروژه اظهار داشت: فاز اول این پروژه به طول یک هزار و 800 متر و عرض 20 متر که مشتمل بر حفر چاه عمیق به همراه تاسیسات ایستگاه پمپاژ جهت سیستم آبیاری، نصب و راه اندازی چراغ های روشنایی فانتزی و احداث پارکینگ بود به اتمام رسیده است.

وی افزود: در ادامه عملیات اجرایی فاز دوم این پروژه واقع در ضلع شمالی بلوار، حد فاصل میدان امام حسین (ع) تا میدان یادمان شهدای پیروز (ورودی اهواز – بهبهان) به طول یک هزار و 800 متر و عرض 22 متر آغاز شده که این امر می تواند در جهت دگرگونی چهره شهر برای مسافران عبوری و نیز سپری کردن اوقات فراغت شهروندان و افزایش سرانه سبز گامی بلند محسوب شود.



شهردار بهبهان ضمن اشاره به احداث باند سبز ورودی شیراز (قبل از دروازه قرآن) به طول 400 و عرض 12 متر عنوان کرد: با توجه به اینکه شهرستان بهبهان دروازه ورودی استانهای فارس، کهگلویه و بویراحمد و بوشهر به استان خوزستان محسوب می شود؛ لزوم زیبا سازی مبلمان درون شهری به خصوص ورودی های شهر توجه بیشتری می طلبد که بهبهان با قدمتی دیرین همواره از این موضوع رنج برده و کاستی هایی را فراروی خود دیده است.



بهادری ادامه داد: به منظور رفع این کاستیها احداث باند سبز ورودی شیراز – بهبهان (قبل از دروازه قرآن) در اولویت کار شهرداری این شهرستان قرار گرفته که هم اکنون فاز اول آن مشتمل بر ایجاد باند سبز، ساخت آلاچیق، نصب چراغ های روشنایی فانتزی و غیره مورد بهره برداری قرار گرفته و در آینده نزدیک فاز دوم آن نیز به بهره برداری خواهد رسید.



وی در پایان اظهار داشت: تاکنون شهرداری بهبهان همت خود را در جهت توسعه فضای سبز و افزایش اماکن تفریحی، با احداث باند سبز بلوار امیرکبیر (از میدان غدیر تا بیمارستان تامین اجتماعی) خیابان شهید طیبی (بلوار مسکن مهر) بوستان امیرکبیر، بوستان جنب دانشگاه آزاد اسلامی ، بهسازی بلوار انتهای خیابان عدالت، احداث باند سبز ورودی اهواز – بهبهان، باند سبز خیابان ماهور و همچنین درختکاری سی هزار اصله نهال در حاشیه های پیاده روهای سطح شهر با سیستم آبیاری قطره ای و فلاورباکس به کار گرفته است.