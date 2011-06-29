"جرم" کیمیایی 450 میلیونی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "جرم" با داشتن 22 سینما و 28 روز نمایش در سینماهای تهران 450 میلیون تومان فروش کرد. پخش "جرم" برعهده فیلمیران است.

داستان فیلم "جرم" درباره مردی است که نمی‌خواهد از عقیده‌ای که دارد تخطی کند. پولاد کیمیایی، حامد بهداد، شبنم درویش، بزرگان: جمشید مشایخی، داریوش ارجمند، مسعود رایگان، اکبر معززی، نیکی کریمی، بهاره رهنما، سیامک انصاری، کیانوش گرامی، جلال پیشوائیان و جمعی از هنرجویان و فارغ‌التحصیلان کارگاه آزاد فیلم از بازیگران "جرم" هستند.

"جرم" که در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر روی پرده رفت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد را برای حامد بهداد و سیمرغ بلورین بهترین فیلم را برای مسعود کیمیایی به ارمغان آورد.

مسعود کیمیایی فیلم‌های سینمایی "رئیس"، "حکم"، "اعتراض"، "سربازهای جمعه" و... را در کارنامه دارد.