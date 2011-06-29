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۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۶

90هزار عشایر در چهار محال و بختیاری مستقر شدند

شهرکرد - خبر گزاری مهر: مدیر کل عشایر استان چهار محال و بختیاری گفت: 90 هزار نفر عشایر در حال حاضر در سطح هفت شهرستان این استان استقرار پیدا کردند.

خالد طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عشایر استان چهارمحال و بختیاری از اقوام بختیاری، قشقایی،عرب نصر ابادی و دهکردی است.

وی با اشاره به ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در حوزه عشایر که میتواند به افزایش درآمد و ایجاد اشتغال و تولید کمک کند، عنوان کرد: توسعه صنایع دستی عشایر از جمله بافت قالی، قالیچه، گلیم، زیلو، جاجیم، خورجین، چادر، پلاس، سیاه چادر، بافت چوقا، گیوه، پاپوش، بافت حصیر و همچنین تهییه مشک اب، خیگ روغن، و خیگ پنیر است.
 
طاهری ادامه داد: توسعه صنایع دستی در کنار زندگی عشایر کمک قابل توجهی در ارتباط با افزایش سطح رفاه زندگی آنان می کند.
کد مطلب 1347352

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