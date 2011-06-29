به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب نوشته‌ی رویا صدر در نشست هفته آتی نقد کتاب موسسه شهر کتاب بررسی می‌شود.

کتاب «شکرستان؛ نگاهی به آثار زنان در نشریات طنز» که به تازگی از سوی نشر گل‌آذین منتشر شده است به بررسی آثار زنان در نشریات طنز دوره‌ معاصر می‌پردازد.

در این نشست علاوه بر نویسنده کتاب، سید فرید قاسمی و شهرام شکیبا نیز به سخنرانی خواهند پرداخت.

نشست نقد و بررسی کتاب شکرستان سه‌شنبه 14 تیر ساعت 16:30 در مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برگزار می‌شود.