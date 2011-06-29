بسکتبالیست قمی ملی پوش شد

حسن افکار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازیکن بسکتبال قم و عضو تیم راه و ترابری در سال‌های اخیر که سابقه بازی در تیم های مختلف لیگ برتر را نیز دارد، به تیم ملی بسکتبال (ب) کشور دعوت شد.



وی افزود: امیر صباغیان که از چهره های شاخص تیم بسکتبال راه و ترابری قم در مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور بود، توانست به همراه تیمش در نخستین تجربه حضور در جمع بزرگان بسکتبال کشور، موفق به کسب مقام ششم لیگ برتر در بین 12 تیم مدعی شود.



مدیر تیم بسکتبال راه و ترابری قم صباغیان در فراخوانی که از سوی مربیان تیم ملی بسکتبال (ب) کشورمان از 30 تیم های مختلف لیگ برتر و دسته اول باشگاه‌های کشور صورت گرفته است، یکی از مهره‌های کلیدی تیم ملی به شمار می‌رود که باید همراه با سایر ملی پوشان در تمرینات تیم ملی در مجموعه ورزشی آزادی تهران تا سیزدهم تیرماه پا به پای سایر دعوت شده‌ها تمرین کند.



وی عنوان کرد: دیگر بسکتبالیست‌های دعوت شده به اردوی تیم ملی (ب) بسکتبال کشورمان اصلانی، ریحانی، فراهانی، قمری، شیرچنگ، خوش‌دونی، فروتنی، صدیقی، مشایخی، رحمتی، دهقانیان، دست‌بار، شلوچی، کیانی، محرابیان، رستمی، رنجبر، هادیزاده، مردانی نسب، قدیری، محمدی، رضایی، بوستانیان، خبازیان، علیزاده، دلیرزهان، ملایی، خانی و اسماعیل نژاد به شمار می‌روند.



اعلام سهمیه‌های ملی باشگاه‌ها از سوی فدراسیون بسکتبال



افکار در ادامه با اشاره به اینکه سهمیه‎های ملی بسکتبال هفته آینده معرفی می‎شوند، تصریح کرد: از سوی فدراسیون بسکتبال بازیکنان سهمیه‏های ملی بسکتبال برای فصل نقل و اننقالات رقابت‏های لیگ برتر باشگاه‎های کشور هفته آینده معرفی خواهند شد.



وی افزود: بر اساس اعلام رئیس کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال، با اینکه تعدادی از بازیکنان سهمیه ملی مشخص هستند اما هفته آینده پس از تشکیل کمیته فنی فهرست کامل این بازیکنان را برای حضور در فصل نقل و انتقالات اعلام خواهد شد.



مدیر تیم بسکتبال راه و ترابری قم با بیان اینکه در لیگ فصل قبل 16 بازیکن در لیست سهمیه‌های ملی بسکتبال حضور داشتند، عنوان داشت: اینکه امسال این فهرست با حضور چند بازیکن کامل شود، مشخص نیست ولی این امکان وجود دارد که سهمیه‌های ملی بسکتبال کمتر از این تعداد شود یا حتی اینکه بیشتر شود.



وی همچنین به آئین‌نامه مربوط به نقل و انتقال بازیکنان سهمیه ملی اشاره و تصریح کرد: هر یک از تیم‌های شرکت کننده در رقابت‌های لیگ برتر تنها می‌توانند سه بازیکن از فهرست سهمیه‌های ملی در اختیار داشته باشند، در غیر این صورت برای بازیکن سهمیه ملی مازاد کارت بازی صادر نخواهد شد.



حضور دو ملی‌پوش مطرح در راه و ترابری قم



افکار تاکید کرد: در لیگ فصل گذشته که نخستین حضور تیم بسکتبال راه و ترابری قم در جمع بزرگان بسکتبال باشگاه‌های برتر کشور بود، اصغر کاردوست و ایمان زندی دو سهمیه تیم ملی در تیم راه و ترابری قم بودند، ضمن اینکه چهره‌های مطرحی همچون توماج کریمیان و امیر صباغیان و مجید قاسم زاده نیز عضو راه و ترابری قم بودند.



