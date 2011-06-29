۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۰

با 141 رای موافق /

مجلس وزارت تعاون را در وزارت کار و امور اجتماعی ادغام کرد

نمایندگان مجلس با 141 رای موافق، با ادغام وزارت تعاون با 2 وزارتخانه کار و رفاه موافقت کردند.

به گزارش خبرنگارمهر، نمایندگان درجلسه روز چهارشنبه در بررسی جزئیات لایحه دو فوریتی وظایف و اختیارات دو وزارتخانه "کار و رفاه اجتماعی" و "صنعت و تجارت" با پیشنهاد مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود مبنی بر افزودن وزارت تعاون به وزارتخانه جدید " کار و رفاه اجتماعی" موافقت کردند.

بنابراین با تصویب این پیشنهاد 3 وزارت تعاون، کار و رفاه با هم ادغام خواهند شد.

نمایندگان با 141 رای موافق، 38 رای مخالف و 8 رای ممتنع از 196 نماینده حاضر با این پیشنهاد موافقت کردند.

مجلس همچنان در حال بررسی جزئیات این لایحه دو فوریتی است.

