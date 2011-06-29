20 نوع محصول خوراکی غیرمجاز در خوزستان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیمین فقهی گفت: در بازرسی های انجام شده،20نوع محصول خوراکی و مصرفی غیرمجاز شناسایی شد که با اعلام این محصولات از مردم درخواست می شود از مصرف آنها خودداری کنند.

وی این محصولات را شامل ماکارونی با نشان تجاری لرد، دونات با نشان تجاری مونامین، ماکارونی با گلوتن و بدن گلوتن با نشان تجاری لرد، ماکارونی با گلوتن و بتا کاروتن ناس با نشان تجاری ناس، نمک با نشان تجاری شورین، ساندویج کالباس سرد با نشان تجاری هایدا، عسل کشت و چین آذربایجان با نشان تجاری کشت و چین و لواشک با نشان تجاری گلمن عنوان کرد.

فقهی افزود: همچنین رژ لب با نشان تجاری ویپ (VIP)، نمک با نشان تجاری بیلاد، بیسکویت رژیمی نسیم گویا با نشان تجاری گویا، گلاب و عرقیات با نشان تجاری قمصرکاشان، پودر سوخاری با نشان تجاری آنکل برند (uncle brand)، رشته آشی و رشته پلویی صبح خیز با نشان تجاری صبح خیز، آبنبات با طعم میوه با نشان تجاری کسما، چای لاغری با کد جعلی 11440/47، تافی ساده و آبنبات آیدا سحر، ماکارونی با نشان تجاری ناس، ماکارونی با پودر فلفل قرمز و اسفناج با نشان تجاری لرد و ماکارونی با پودر تخم مرغ با نشان تجاری لرد از جمله این محصولات شناسایی شده است.



وی با بیان اینکه مصرف این محصولات سلامتی را به خطر می اندازد و عواقب جبران ناپذیری را به دنبال دارد، افزود: این محصولات به دلیل نداشتن مجوزهای بهداشتی و یا جعل پروانه های بهداشتی و همچنین آلودگیهای میکروبی و شیمیایی غیرقابل مصرف بوده و فعالیت شرکتهای تولیدکننده آنها غیرقانونی است.



مدیرنظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به اینکه این محصولات مورد تائید وزارت بهداشت نیست، از تمام شهروندان درخواست کرد برای حفظ سلامتی خود از خرید و مصرف اینگونه اقلام و محصولات خوراکی و مصرفی غیرمجاز خودداری کنند.