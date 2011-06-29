100 عضو طالبان در درگیری با پلیس افغانستان کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر از کابل، نیروهای ناتو با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: در جریان چهار روز عملیات مشترک نیروهای افغان و نظامیان خارجی شماری از اعضای طالبان کشته شدند و مقداری جنگ افزار نیز توقیف شد.

در این بیانیه به کشته و یا زخمی شدن نیروهای خارجی اشاره ای نشده است.

شهرستان "وته پور" یکی از مناطق نا امن ولایت کنر در شرق اففانستان است که مخالفین دولت در بیشتر روستاهای این منطقه فعالیت دارند.



عملیات های نیروهای افغان وخارجی درحال افزایش می یابد و بارک اوباما رییس جمهور آمریکا به تازگی اعلام کرده که ده هزار سرباز را تا پایان ۲۰۱۱ میلادی از افغانستان خارج می کند.