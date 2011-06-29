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۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۷

پیریایی:

کارگروه توسعه شهرستان های استان همدان راه اندازی می شود

کارگروه توسعه شهرستان های استان همدان راه اندازی می شود

همدان - خبرگزاری مهر: استاندار همدان گفت: به منظور توسعه هر چه بهتر شهرستان های استان همدان، کارگروه توسعه شهرستانهای این استان در استانداری تشکیل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضا پیریایی در سیزدهمین برنامه شب فرهنگی که در مسجد حضرت موسی بن جعفر (ع) شهر دمق برگزار شد، گفت: در کارگروه توسعه شهرستان های استان همدان کمیته هایی نیز برای بررسی روند توسعه هر یک از شهرستان های کوچک تشکیل خواهد شد.

پیریایی افزود: علاوه بر اختصاص مبلغ 30 میلیارد تومان اعتبار برای برنامه عصر کاری و شب فرهنگی برای 20 شهر استان همدان نیز مبلغ 50 میلیارد تومان اعتبار در دور سوم سفرهای شهرستانی اختصاص یافته است.

وی حضور در شهرهای کوچک و برگزاری جلسات کاری را مبنای حرکت برای توسعه این مناطق دانست و گفت: خدمت به مردم و سربازی مقام معظم رهبری والاترین افتخار ماست.

استاندار همدان با قدردانی از نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی و مسئولان شهرستان رزن، وجود وحدت و همدلی را مایه پیشرفت هر چه بیشتر این شهرستان دانست.

شایان ذکر است در جلسه عصر کاری 11 مصوبه برای توسعه و عمران شهر دمق با اعتباری افزون بر یک میلیارد و دویست میلیون تومان اعتبار به تصویب رسید.

کد مطلب 1347367

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