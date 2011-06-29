مانور رسانه ها روی خطاهای پزشکی باعث افزایش بیماریها می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحسن امامی رضوی با بیان این مطلب گفت: حوزه علوم پزشکی مثل همه علوم تجربی آزمون و خطا دارد، در این حوزه مثل بقیه خدمات ممکن است نقص وجود داشته باشد ولی برخی خطاها اجتناب‌ناپذیر است.

معاون وزیر بهداشت افزود: آنچه مهم است اینست که برآیند ارائه خدمات در علوم پزشکی مثبت بوده و تحمیل درصدی از عارضه برای بیمارانی که تحت درمان قرار می‌گیرند در همه جای دنیا پذیرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه برای برخورد با پزشکی که دچار تخلف شود سازوکار قانونی وجود دارد، گفت: راهکار برخورد با فرد خاطی از طریق نظام پزشکی برای همه کسانی که خدمات درمانی می‌گیرند وجود دارد ولی این موارد استثنا نباید در رسانه‌ها به شکل یک قاعده مطرح شود.

امامی رضوی اشکال دیگر مانور بیش از حد رسانه‌ها بر روی خطاهای پزشکی را ایجاد نگرانی در مردم دانست و اظهار داشت: این مانور باعث می‌شود مردم گمان کنند هم اعمال جراحی و پزشکی این مشکلات را دارد و کم شدن مراجعات مردم به پزشکان نتیجه این برداشت است که موجب دیر رسیدن به بیماری یک فرد و حاد شدن وضعیت او می‌شود.

معاون درمان وزارت بهداشت افزود: نگرانی جامعه پزشکی از ریسک‌پذیری هم اشکال دیگر این کار است که نتیجه آن بی‌توجهی به بیماری‌ها و بیماران و در کل آسیب به جامعه خواهد بود.

وی در عین حال فعالیت رسانه‌ها در حوزه سلامت را یک فرصت و ظرفیت خوب برای اطلاع‌رسانی پزشکی به مردم دانست و گفت: در کنار این فرصت ما مسئولان سلامت باید به انتقادات هم توجه کرده و کاستی‌ها را برطرف کنیم. به شرطی که رسانه‌ها صحت خبر، عدالت در اطلاع‌رسانی، امانتداری و پرهیز از شایعات را مدنظر قرار دهند چون گاهی پیش آمده که یک خبر نادرست قبل از اثبات صحت آن روی خروجی خبرگزاریها قرار گرفته و مشکلاتی برای مردم و نظام سلامت ایجاد کرده است.