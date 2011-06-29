به گزارش خبرگزاری مهر، ناهید هاشمیان نویسنده کتاب درباره محتوای داستان‌های این مجموعه گفت: «لُپ قرمزی» شامل یک اپیزود داستانی است که قهرمان آن یک دختر قالی‌باف است که با دختر اربابش دوست است و داستان کتاب در مورد کارهای این دو است.

وی افزود: لُپ قرمزی شخصیتی است که به دیگران کمک می‌کند تا کارهایشان را درست انجام دهند وی همچنین در نگهداری محیط زیست بسیار کوشا و ساعی است. در نوشتن این کتاب، هدفم این بود که به زبانی کودکانه، کودکان را ترغیب به صداقت، حفظ محیط زیست، کار درست انجام دادن و کمک به دیگران بکنم.

هاشمیان گفت: در تمام 10 کتابی که برای کودکان نوشته‌ام، سعی کرده‌ام بعد تربیتی و رفتاری را برای کودکان به زبانی کودکانه بیان کنم.

کتاب «لُپ قرمزی» در 71صفحه و با قطع خشتی در شمارگان 2500 نسخه توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است.

