۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۶

مجموعه داستان «لُپ‌قرمزی» برای کودکان منتشر شد

مجموعه داستان «لُپ قرمزی» نوشته ناهید هاشمیان برای گروه سنی کودکان توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناهید هاشمیان نویسنده کتاب درباره محتوای داستان‌های این مجموعه گفت: «لُپ قرمزی» شامل یک اپیزود داستانی است که قهرمان آن یک دختر قالی‌باف است که با دختر اربابش دوست است و داستان کتاب در مورد کارهای این دو است.

وی افزود: لُپ قرمزی شخصیتی است که به دیگران کمک می‌کند تا کارهایشان را درست انجام دهند وی همچنین در نگهداری محیط زیست بسیار کوشا و ساعی است. در نوشتن این کتاب، هدفم این بود که به زبانی کودکانه، کودکان را ترغیب به صداقت، حفظ محیط زیست، کار درست انجام دادن و کمک به دیگران بکنم.
 
هاشمیان گفت: در تمام 10 کتابی که برای کودکان نوشته‌ام، سعی کرده‌ام بعد تربیتی و رفتاری را برای کودکان به زبانی کودکانه بیان کنم.
 
کتاب «لُپ قرمزی» در 71صفحه و با قطع خشتی در شمارگان 2500 نسخه توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است.
 
کد مطلب 1347372

