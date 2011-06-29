شش مسابقه فرهنگی دینی کتابخوانی در خوزستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم فضیلت پور تصریح کرد: تقارن ماه تیر با مناسبتهای مبارکی همچون مبعث حضرت رسول اکرم(ص)، اعیاد شعبانیه، میلاد با سعادت منجی عالم بشریت، روز عفاف و حجاب و روز جوان از دلایل برگزاری این مسابقات در این ماه است.

فضیلت پور اجرای شش مسابقه کتابخوانی را در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی و معرفی منابع فاخر و ارزشمند دانست و گفت: چهار مسابقه کتابخوانی به صورت اینترنتی برای عموم مخاطبین، دانشجویان و طلاب و دو مسابقه به صورت مکتوب ویژه مقاطع تحصیلی راهنمایی و دبیرستان برگزار خواهد شد.



مدیرکل کتابخانه های عمومی خوزستان ابراز داشت: منابع مسابقه های اینترنتی برای دانشجویان و طلاب از کتابهای امام مهدی موعود و حلزون های خانه به دوش نوشته‌ آیت الله جوادی آملی و شهید آوینی است.



فضیلت پور همچنین منابع مسابقه های اینترنتی برای عموم مخاطبین را از کتاب های خورشید مغرب، هاجر در انتظار و جایگاه رزق انسان در هستی، نوشته های محمد رضا حکیمی، سعید عاکف و اصغر طاهر زاده دانست.



وی زمان برگزاری مسابقه های اینترنتی را از تاریخ پنج تا 31 تیرماه جاری اعلام کرد و افزود: علاقمندان به شرکت در مسابقه های کتابخوانی آنلاین می توانند با مراجعه به وب سایت وی زمان برگزاری مسابقه های اینترنتی را از تاریخ پنج تا 31 تیرماه جاری اعلام کرد و افزود: علاقمندان به شرکت در مسابقه های کتابخوانی آنلاین می توانند با مراجعه به وب سایت www.irnetbook.com به صورت اینترنتی ثبت نام کنند.



فضیلت پور، با اشاره به منابع مسابقه های مکتوب اظهار داشت: برای مقطع تحصیلی دبیرستان از کتاب‌های شماس شامی و شما که غریبه نیستید نوشته های مجید قیصری و مرادی کرمانی سئوالات طراحی می شوند.



مدیر کل کتابخانه های عمومی خوزستان ادامه داد: منابع مسابقه مکتوبی مقطع تحصیلی راهنمایی از کتاب های پیامبر و قصه های شیرین کلیله و دمنه نوشته نقی سلیمانی و داوود لطف الله است.



فضیلت پور، با بیان اینکه شرکت کنندگان کافی است فرم های مسابقه را از کتابخانه های عمومی دریافت و به همراه چکیده کتاب به پست تحویل کنند، تاکید کرد: مهلت ارسال آثار مکتوب تا تاریخ 25 تیرماه سال جاری است.