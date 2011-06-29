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۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۷

مفتح:

منحنی ارائه خدمت به مناطق محروم در سال های اخیر افزایش داشت

منحنی ارائه خدمت به مناطق محروم در سال های اخیر افزایش داشت

همدان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم شهرستان رزن در مجلس شورای اسلامی گفت: منحنی ارائه خدمت به مناطق محروم در سال های اخیر افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی مفتح در سیزدهمین برنامه عصر کاری در شهر دمق اظهار داشت: با پیشرفت های انجام شده در سال های اخیر زیرساخت ها برای توسعه و پیشرفت این مناطق مهیاست.

وی با اشاره به مزایای حضور مدیران دستگاه های اجرایی و استاندار همدان در شهرهای کوچک و بررسی مشکلات این شهرها اظهار داشت: حضور مدیران و استاندار همدان در مناطق محروم حرکتی نو و قابل تقدیر است.

نماینده مردم شهرستان رزن در مجلس شورای اسلامی افزود: طرح سفرهای شهرستانی و عصر کاری و شب فرهنگی تأثیرات بسیار مطلوبی در پیشرفت شهرها داشته است.

مفتح افزود: آشنایی با مشکلات شهرها از نزدیک، دیدار چهره به چهره با مردم، تصویر صحیح از نیازمندیهای مردم در ذهن مدیران و شناسایی اولویت ها و تقسیم عادلانه بودجه و اعتبارات در سفرهای شهرستانی و برنامه های عصر کاری و شب فرهنگی محقق می شود.

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای ایجاد اشتغال، درآمد و ثروت مردم باید برنامه ریزی صحیح داشت.

وی با بیان اینکه این امر در دولت در حال پیگیری و اجراست، گفت: ایجاد جاده و راه های ارتباطی مناسب، انتقال برق به چاه های کشاورزی و ایجاد ناحیه صنعتی از جمله مزیت هایی است که برای سرمایه گذاری در شهر دمق باید ایجاد شود.

کد مطلب 1347377

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