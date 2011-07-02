آثار مورد نقد باید انسان را ورق بزنند

دکترسید محمد تقی چاوشی در مورد معیارهای انتخاب یک اثر برای نقد و بررسی به خبرنگار مهر گفت: از زوایای مختلف به این پرسش می‎توان پاسخ داد. گاهی بر اساس نیازهای شخصی و مطالعات فردی، نیاز به نقد و بررسی کتابهایی در این زمینه دیده می‎شود. گاهی هم به لحاظ کارهای دانشگاهی و تخصصی چنین نیازی احساس می‎شود.

وی افزود: اما با یک نگاه وسیعتر می‎توان گفت کتاب اینگونه نیست که فقط در حوزه‎های شخصی، تخصصی و دانشگاهی برای انسان اهمیت پیدا کند. پاره‎ای از کتب، مورد مطالعه انسان قرار نمی‎گیرند مگر آنکه انسان را ورق بزند به این معنا که آن کتابی، کتاب انسان می‏شود که در صفحه صفحه آن، انسان خود را می‏یابد و احساس می‎کند که با ورق زدن صفحات کتاب ساحات وجودی خود را ورق می‎زند. چنین اثری، کتابی است که به جد وارد حوزه نقد و بررسی می شود. در سایر موارد آنچه می‎کنیم تنها برآوردن نیازهای شخصی و یا تخصصی دانشگاهی است.

استاد گروه فلسفه دانشگاه مفید قم در مورد آماده شدن برای نقد و بررسی یک اثر نیز گفت: تنها کتابی می‏تواند مورد نقد و بررسی قرار گیرد که در ساحات زیست انسان وارد شود از اینرو آمادگی برای نقد در بستر زیست و تجربه انسان شکل می‎گیرد.

حجت الاسلام چاوشی در ادامه تصریح کرد: آنچه این روزها به عنوان آمادگی و مهیا شدن برای نقد کتاب از آن سخن می‏رود تنها به یادگیری اصطلاحات و ورود در فضای افکاری که نویسنده تألیف خود را در آن فراهم آورده است خلاصه می‏شود.