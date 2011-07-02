آثار مورد نقد باید انسان را ورق بزنند

دکترسید محمد تقی چاوشی در مورد معیارهای انتخاب یک اثر برای نقد و بررسی به خبرنگار مهر گفت: از زوایای مختلف به این پرسش میتوان پاسخ داد. گاهی بر اساس نیازهای شخصی و مطالعات فردی، نیاز به نقد و بررسی کتابهایی در این زمینه دیده میشود. گاهی هم به لحاظ کارهای دانشگاهی و تخصصی چنین نیازی احساس میشود.
وی افزود: اما با یک نگاه وسیعتر میتوان گفت کتاب اینگونه نیست که فقط در حوزههای شخصی، تخصصی و دانشگاهی برای انسان اهمیت پیدا کند. پارهای از کتب، مورد مطالعه انسان قرار نمیگیرند مگر آنکه انسان را ورق بزند به این معنا که آن کتابی، کتاب انسان میشود که در صفحه صفحه آن، انسان خود را مییابد و احساس میکند که با ورق زدن صفحات کتاب ساحات وجودی خود را ورق میزند. چنین اثری، کتابی است که به جد وارد حوزه نقد و بررسی می شود. در سایر موارد آنچه میکنیم تنها برآوردن نیازهای شخصی و یا تخصصی دانشگاهی است.
استاد گروه فلسفه دانشگاه مفید قم در مورد آماده شدن برای نقد و بررسی یک اثر نیز گفت: تنها کتابی میتواند مورد نقد و بررسی قرار گیرد که در ساحات زیست انسان وارد شود از اینرو آمادگی برای نقد در بستر زیست و تجربه انسان شکل میگیرد.
حجت الاسلام چاوشی در ادامه تصریح کرد: آنچه این روزها به عنوان آمادگی و مهیا شدن برای نقد کتاب از آن سخن میرود تنها به یادگیری اصطلاحات و ورود در فضای افکاری که نویسنده تألیف خود را در آن فراهم آورده است خلاصه میشود.
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