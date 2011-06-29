مقبره شهدا نماد فداکاری است/ دفن شهیدان در دانشگاه عامل انتقال فرهنگ ایثار

غلامرضا خواجه سروی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تاثیرات تدفین شهدا در محیط دانشگاه‌ها گفت:‌در جمهوری اسلامی ایران دانشگاه‌ها به گونه‌ای تعریف شدند که همواره مبداء تحولات کشور هستند و بنابراین این نهاد مقدس مرکز رشد فضایل انسانی و الهی و تقوا و پاکی است.

وی با بیان اینکه شهدا عصاره فضایل انسانی هستند و هنگامی که در محیط دانشگاه قرار می‌گیرند تاثیرات بسیاری بر اصلاح محیط دانشگاهی و ارتقاء خوبی‌ها و پاکی‌ها می گذارند، تاکید کرد: تدفین شهدای گمنام موجب می‌شود ارزش‌های ایثار و شهادت و تجربیات دفاع مقدس به محیط دانشگاه منتقل شود و به مقبره این شهدا به عنوان نماد ایثار و فداکاری همواره در جلوی چشمان دانشجویان و اساتید کشورمان باشد.



معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم ادامه داد: دانشجویان به عنوان نسل جدیدی که محیط جنگ و دفاع مقدس را درک نکرده‌اند با مشاهده مقبره و نماد این شهدا به ایثار و فداکاری آنها پی می‌برند و تلاش می کنند آرمانهای آنها را ادامه دهند و بنابراین امیدواریم اساتید و نخبگان با مشاهده نماد این شهدای گمنام به تربیت نسلی مشابه آنها بپردازند.



