انجام مراحل پایانی بهسازی مصلی نماز جمعه کرج از سوی شهرداری

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری کرج از بهسازی مصلای نماز جمعه این کلانشهر خبر داد و گفت: در حال حاضر این پروژه 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.



بخش الله دودانگه اظهار داشت: با هدف رفاه و آسایش نمازگزاران و ارائه خدمات و ایجاد مراکز فرهنگی، طرح بهسازی مصلای نماز جمعه کلانشهر کرج توسط این سازمان اجرا شد.

وی افزود: این طرح با اعتباری بالغ بر 200 میلیون تومان آغاز شد و هم اکنون نیز بهسازی مصلای نماز جمعه، 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

این مسئول بیان کرد: گودبرداری و خاکبرداری این پروژه به میزان 57 هزار مترمکعب با استفاده از دستگاه ها و ماشین آلات تخصصی و سنگین انجام شد.

دودانگه ادامه داد: پروژه مذکور از اسفندماه سال گذشته در کرج آغاز شد و امید می رود که با پیشرفت فیزیکی مطلوب کنونی، هرچه سریعتر به اتمام رسد و بهره برداری شود.





