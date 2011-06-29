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۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۰

انجام مراحل پایانی بهسازی مصلی نماز جمعه کرج از سوی شهرداری

انجام مراحل پایانی بهسازی مصلی نماز جمعه کرج از سوی شهرداری

کرج - خبرگزاری مهر: بهسازی مصلای نماز جمعه کرج از سوی شهرداری با 70 درصد پیشرفت فیزیکی رو به اتمام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری کرج از بهسازی مصلای نماز جمعه این کلانشهر خبر داد و گفت: در حال حاضر این پروژه 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
 
بخش الله دودانگه اظهار داشت: با هدف رفاه و آسایش نمازگزاران و ارائه خدمات و ایجاد مراکز فرهنگی، طرح بهسازی مصلای نماز جمعه کلانشهر کرج توسط این سازمان اجرا شد.

وی افزود: این طرح با اعتباری بالغ بر 200 میلیون تومان آغاز شد و هم اکنون نیز بهسازی مصلای نماز جمعه، 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

این مسئول بیان کرد: گودبرداری و خاکبرداری این پروژه به میزان 57 هزار مترمکعب با استفاده از دستگاه ها و ماشین آلات تخصصی و سنگین انجام شد.
 
دودانگه ادامه داد: پروژه مذکور از اسفندماه سال گذشته در کرج آغاز شد و امید می رود که با پیشرفت فیزیکی مطلوب کنونی، هرچه سریعتر به اتمام رسد و بهره برداری شود.
 
 
 
کد مطلب 1347380

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