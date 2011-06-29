مهمانپرست: گزارشگر حقوق بشر غیرقابل قبول است/ صهیونیست ها در بدترین شرایط اند

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران داخلی و خارجی با غیرانسانی و خارج از قوانین بین‌المللی خواندن اقدام برخی کشورهای غربی در امتناع از سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی، آن را بازی سیاسی و فشار هدایت شده غربی‌ها به ویژه امریکا برای تحت فشار قرار دادن ملت ایران دانست.

ندادن سوخت غیرانسانی است



مهمانپرست در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سؤالی درباره پیوستن صربستان به کشورهایی که از ارائه سوخت به هواپیماهای ایرانی جلوگیری می کنند گفت: درباره عدم ارائه سوخت ازجانب برخی کشورهای غربی نمی دانم انتظار چه جوابی دارید؟ اگر پیشنهادی دارید ارائه کنید.



وی درباره اقدام متقابل ایران به خبرنگار گفت: باید دقت کنید تا مشاهده کنید.



مهمانپرست افزود: سوخت رسانی نکردن به هواپیماهای مسافربری اقدامی غیرانسانی و خارج از قوانین بین المللی است چرا که کشورها باید برای هواپیماهای مسافربری سوخت لازم را در اختیار بگذارند.



سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: این اقدام برخی کشورهای اروپایی در جهت بازی سیاسی و فشار هدایت شده از طرف غربی ها به ویژه امریکا برای تحت فشار قرار دادن مردم ماست.

توصیه به اروپا



مهمانپرست گفت: توصیه می کنیم کشورهای اروپایی وارد این بازی‌ها نشوند چرا که نه منطقی دارد و نه نتیجه خواهد داشت.



وی افزود: اگر این فشارها را وارد می کنند تا ملت ما دست از پیشرفت‌ها بردارد و از حقوق خود عقب نشینی کند، تصور اشتباهی است.



مهمانپرست تصریح کرد: اگر کشورها پس از 33 سال این مقدار هوش و درایت نداشته باشند که ملت ما هرگز از حقوق حقه خود عقب نشینی نمی کند، باید فکر جدیدی به حال خود کنند.



سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: همواره از حقوق ملتمان دفاع می کنیم و به مراجع مربوط هم گفته ایم؛ در حد توان با موضوع عدم سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی مقابله می کنیم.

عمل متقابل با اتباع انگلیس



مهمانپرست در ادامه نشست خبری امروز خود در باره پیوستن انگلیس به جمع کشورهایی که از مسافران ایرانی به ویژه زنان محجبه انگشت نگاری می کنند اظهار داشت: در این خصوص قواعد کشورها برای پذیرش مسافر می تواند متفاوت باشد.



وی افزود: اگر قاعده کلی برای همه کشورها در نظر گرفته شده باشد، قابل بررسی است و عمل متقابل هم جای اعتراض باقی نمی گذارد.



سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: هر جا برخوردها تبعیض‌آمیز باشد برخورد جدی صورت می گیرد.



وی افزود: برخی کشورها موضوع انگشت نگاری را برای همه اتباع انجام می دهند و چون درباره اتباع ما هم صورت می گیرد، ما هم عمل متقابل خواهیم کرد.

گزارشگر حقوق بشر غیرقابل قبول است



سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه نشست خبری امروز خود به سئوالی درباره موضوع تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران پاسخ داد.

مهمانپرست گفت: درباره این موضوع دو نکته وجود دارد که نباید با هم اشتباه گرفته شود؛ یکی گزارشگرهای موضوعی هستند که با همکاری و مشارکت خود کشورها به جوامع مختلف سفر می کنند.

وی افزود: آنان پس از بازدید از کشورها درباره آن موضوع خاص با هم گزارش هایی را مانند حق غذا، حق مسکن و آزادی قضات تهیه می کنند و کشور ما نیز تاکنون از شش گزارشگر موضوعی دعوت کرده است که پس از سفر به ایران گزارش هایی تهیه کرده اند. مهمانپرست گفت: این همکاری میان کشور ما و بخش‌های حقوقی بین المللی ادامه خواهد داشت.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: نکته ای که به تازگی از طرف شورای حقوق بشر اعلام شده است تعیین گزارشگر ویژه برای بررسی همه مسائل حقوق بشری کشورمان است که این اقدامی گزینشی با اهداف سیاسی و تحت فشارهای کشورهای غربی است.

مهمانپرست گفت: این موضوع خارج از قاعده ای است که باید برای همه کشورها به شکل طبیعی انجام شود بنابراین تعیین چنین افرادی از نظر ما قابل قبول نخواهد بود.

وی افزود: ما این را اقدامی سیاسی برای اعمال فشار با اقدام برخی از کشورها می دانیم و فکر نمی کنیم حرکت درستی باشد.

جزئیات اجلاس سران ایران افغانستان و پاکستان



سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی درباره توافقات اجلاس روسای جمهور ایران، افغانستان و پاکستان در حاشیه اجلاس بین المللی مبارزه با تروریسم، گفت: این اجلاس گام بسیار محکم و موثری برای بسیج همه کشورها و ملت های مستقل در راه مبارزه واقعی با پدیده شوم تروریسم بود.

مهمانپرست افزود: همانطور که می دانید کشورهای بسیاری در غرب ادعای مبارزه با تروریسم داشته و دارند اما نتیجه اقدامات آنان لشکرکشی به کشورهای منطقه ، کشتار انسان های بی گناه و به دست آوردن پایگاه های دایمی برای کسب منافع نامشروع شان بوده است.

وی گفت: در این اجلاس بیش از 50 کشور نماینده رسمی داشتند،حدود 10 سازمان بین المللی شرکت فعالی کردند و پیام هایی از سوی دبیران کل سازمان های ملل متحد و کنفرانس اسلامی به عنوان دو تشکل بزرگ بین المللی قرائت شد و از این حرکت حمایت کردند.

مهمانپرست افزود: در این اجلاس نوید رویه ای جدید و جهانی برای مقابله با این پدیده ، شناخت ریشه ها و مبارزه با عوامل بوجودآورنده آن ارایه شد و تعریف واقعی از این پدیده در دستورکار قرار گرفت.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی گفت : موضوع قابل توجه تعیین محل برگزاری سال بعد این اجلاس، توافق کشورها برای برگزاری اجلاس سالانه آن و نیز تعیین دبیرخانه دائمی آن در تهران است که امیدواریم در کاری هماهنگ با دیگر کشورها و مجامع بین المللی بتوانیم این حرکت را به نقطه مطلوب آن هدایت کنیم.

مهمانپرست ادامه داد: ویژگی دیگر این اجلاس مسایلی بود که در حاشیه آن مطرح و روابط دو و چند جانبه میان مقامات کشورها بررسی می شد و یکی از موضوعات مهم برپایه اجلاس روسای جمهور ایران، افغانستان و پاکستان بود.

برگزاری اجلاس وزیران خارجه و کشور سه کشور

وی گفت: باتوجه به مشکلاتی که در منطقه وجود دارد همکاری های منطقه ای می تواند بسیار راهگشا باشد.

سخنگوی وزارت امورخارجه افزود:این اجلاس دومین اجلاس سران بود که توافقات خوبی شد و سومین اجلاس نیز تا قبل از پایان سال جاری میلادی در اسلام آباد برگزار خواهد شد و تا قبل از برگزاری آن اجلاس وزرای امورخارجه، وزرای کشور یا امنیت این سه کشور و نیز وزرای اقتصاد این کشورها برپا می شود.

مهمانپرست گفت:مسایل سیاسی، امنیتی و انتظامی و اقتصادی موضوعاتی است که وزرای امورخارجه آن را بررسی می کنند و جمع بندی آن در اجلاس سران به تصمیم گیری های جدی منجر خواهد شد.

دستیار ویژه وزیر خارجه از برگزاری اجلاس چهارم سران ایران، پاکستان و افغانستان در سال آینده میلادی در کابل خبر داد و افزود: این حرکت، حرکتی منطقی، بسیار موثر، سازنده و برطرف کننده مشکلات کشورهای منطقه ما خواهد بود که صحیح ترین اقدام برای رفع مشکلات نیز توسل به روش های منطقه ای است.

ناتو توانایی ورود به بازی جدید را ندارد



سخنگوی وزارت امورخارجه در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگاری گفت: جمهوری اسلامی ایران و ترکیه دو کشور بزرگ و موثر منطقه هستند که روابط بسیار خوبی دارند و ظرفیت همکاری دو کشور بسیار فراتر از همکاری های کنونی است.

مهمانپرست افزود: طبیعی است که تحولاتی در منطقه ما روی داده است که باید با هوشیاری و درایت با آن برخورد کرد.

وی گفت: انتشار برخی خبرها مانند اینکه ناتو می خواهد از پایگاه های خود در ترکیه به سوریه حمله کند و یا اینکه ایران تهدید کرده ، از خبرسازی هایی است که رسانه های غربی به آن دامن می زنند.

مهمانپرست افزود: روابط ما با ترکیه روابط بسیار خوبی است و خبرهایی که درباره اقدامات ناتو منتشر می شود غیر واقعی است.

وی گفت: ناتو پس از مشکلاتی که در افغانستان با آن مواجه شده است توانایی لازم برای ورود به بازی جدیدی را ندارد و مسئولان کشور ترکیه هم از هوش و درایت بالایی برخوردارند که اسیر بازی های غرب در سوریه نشوند.

مهمانپرست ادامه داد: اگر ما بتوانیم دخالت کشورهای خارجی را از کشورهای منطقه قطع کنیم و با همکاری و مشارکت و همفکری کشورهای منطقه صلح و ثبات و امنیت را ایجاد کنیم بیشترین منافع را برای ملل این منطقه خواهد داشت و به ویژه نقش همکاری های ایران، عراق، ترکیه و سوریه برای پیشرفت های اقتصادی منطقه جهشی بزرگ ایجاد می کند.

سازمان کنفرانس اسلامی جدی تر وارد شود



خبرنگاری پرسید با توجه به سفر صالحی به قزاقستان برای شرکت در اجلاس کنفرانس اسلامی در خبرها آمده بود جمهوری اسلامی ایران برای ریاست این سازمان تلاش می کند ، نظر شما در این باره چیست؟ مهمانپرست پاسخ داد: سی و هشتمین اجلاس وزرای خارجه کنفرانس اسلامی از امروز در آستانه قزاقستان آغاز به کار می کند و موضوعات مهمی در دستور کار آن است.

وی مسایل مربوط به تحولات منطقه ، موضوع فلسطین ، موضوع اسلام هراسی و بحث های مختلف اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی را که کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در خصوص آنها پیشنهادها و طرح های مختلفی ارائه می کنند ، از جمله این موارد برشمرد.



سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: فکر می کنیم سازمان کنفرانس اسلامی ظرفیت بسیار بالایی دارد تا درباره رفع مشکلات کشورهای عضو و نیز تاثیر بر تحولات منطقه ، جدی تر وارد صحنه شود.

مهمانپرست افزود: از موضوعات دستور کار این اجلاس که جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کرده ، چند پیشنهاد درباره موضوع حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی و نیز مبارزه با سلاح های هسته ای ، عاری شدن جهان و خاورمیانه از این سلاح هاست که فکر می کنیم حضور هیئت ایرانی تاثیر زیادی در جمع بندی و دستاوردهای اجلاس دارد.

وی گفت: امیدواریم این اجلاس بتواند با تصمیم گیری های درست خود ، حرکتی جدی در تحولات منطقه ای و بین المللی داشته باشد.

سخنگوی وزارت امورخارجه اضافه کرد: همان طور که اطلاع دارید اجلاس وزرا به ریاست تاجیکستان پارسال برگزار شد و امسال این ریاست به قزاقستان واگذار می شود و با ترتیبات پیش بینی شده ، کشورهای مختلف ریاست اجلاس وزرا یا اجلاس سران را برعهده می گیرند بنابراین طبیعی است که در این مسیر جمهوری اسلامی ایران هم داوطلب برگزاری این اجلاس و ریاست آن باشد.

اقدام روسیه را دوستانه تلقی می کنیم اما ...



سخنگوی وزارت امورخارجه در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی درباره بیانیه اخیر وزارت امورخارجه روسیه در مخالفت با تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران گفت: مخالفت روسیه موضعی درست برای برقراری عدالت ومخالفت با تحریم های غیرقانونی، غیرعادلانه و غیرانسانی است که در شورای امنیت علیه ملت ما تصویب شده است.

مهمانپرست افزود:جرم ملت ما این است که می خواهد مستقل باشد و از دانش فنی و پیچیده بالا بهره مند شود و برای فعالیت های صنعتی و اقتصادی خود در چارچوب اهداف صلح آمیز از دانش هسته ای برخوردار باشد و به هیچ عنوان با این قطعنامه ها و تحریم ها از مسیر خود عقب نشینی نخواهد کرد.

وی اضافه کرد: مخالفت روسیه با این تحریم ها را اقدامی دوستانه و درست در جهت مقابله با بی عدالتی تلقی می کنیم.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اظهار نظر یکی از مقامات روسیه درباره از سرگیری مذاکرات با ایران برای تحویل سامانه موشکی اس 300 گفت: سامانه های موشکی جنبه دفاعی و پدافندی دارد بنابراین حتی شامل همین تحریم های غیرقانونی هم نمی شود.

مهمانپرست افزود: انتظاری که از کشور روسیه می رفت و می رود این است که در تعهدات دوجانبه جدی تر آن را پیگیری کنند و نباید وارد مسیری شوند که کشورهای غربی در پی ایجاد محدودیت ها و فشارهای غیرقانونی و غیرعادلانه هستند.

کار نیروگاه تمام است



مهمانپرست در ادامه نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره اعلام صالحی مبنی بر ورود برق نیروگاه بوشهر به شبکه برق سراسری تا پایان ماه مبارک رمضان افزود: تست های مختلف فنی نیروگاه بوشهر صورت گرفته و آخرین تست مربوط به بحرانی کردن قلب نیروگاه بوده که آن هم در مرحله اتمام است و بعد از آن نیروگاه با ظرفیت های تعریف شده به شبکه سراسری برق کشور متصل خواهد شد.



وی گفت: امیدواریم با اتصال این شبکه بتوانیم برق مورد نیاز را تامین و برنامه های خود را طبق زمان بندی اجرا کنیم.

مهمانپرست افزود: از نظر ما کار نیروگاه به اتمام رسیده است.

امریکایی ها بیشترین نقش را در قاچاق انسان دارند



این خبرنگار در ادامه پرسید وزارت خارجه امریکا در گزارش سالانه خود ، ایران را مبداء و مقصد قاچاق انسان خواند واکنش شما چیست؟ که سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: شبکه های قاچاق انسان به دست گروه های امریکایی در کشورهای همسایه خودشان خیلی فعال است.

مهمانپرست افزود: گروه های امریکایی بیشترین نقش را در قاچاق انسان از کشورهای همسایه خود دارند که باید به این مسائل با دقت رسیدگی شود.



وی ادامه داد: ربودن اتباع کشورهای مختلف از جمله اتباع کشور ما به عنوان حرکتی زشت و غیر اخلاقی در دستور کار امریکایی ها قرار دارد.

مهمانپرست افزود: امیدواریم آنان با اعتراض کشورهای مستقل دست از این اقدام غیر انسانی بردارند.

خوشحالیم که غربی ها نگرانند



مهمانپرست در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره هدف از رزمایش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: درباره رزمایش پیامبر اعظم شش که در آن نیروهای مقتدر نظامی کشورمان آزمایش‌های مختلف موشکی انجام می دهند، باید بگویم هر قدر یک کشور مستقل برای دفاع از خودش توانایی بالاتری داشته باشد می تواند در ایجاد صلح، ثبات و امنیت در منطقه موثرتر باشد.



وی اضافه کرد: اگر همه کشورهای منطقه ما از بالاترین توانایی دفاعی برخوردار بودند، هیچ موقع رژیم صهیونیستی به خودش اجازه نمی داد مرتکب تجاوز و اشغالگری شود.



مهمانپرست گفت: اینکه غرب نگران است باعث خوشحالی ماست، چون زمانی که آنها نگران نیستند، معنایش این است که به راحتی منافع خود را درمنطقه دنبال می کنند.

آخرین وضعیت 3امریکایی



سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سئوالی درباره دادگاه سه تبعه امریکایی که قرار است در سه روز آینده برگزار شود، اظهار داشت: مراحل قضایی سه تبعه امریکایی در دست اقدام است و دادگاه آنها برگزار خواهد شد.



وی افزود: طبق قانون خانم سارا شورد با وثیقه آزاد شده است و مسئولان قضایی درباره حضور و عدم حضور وی تصمیم می گیرند. مهمانپرست گفت: مهم برای ما این است که به اتهامات این سه تبعه با دقت رسیدگی شود.

رد پای غربیها در اقدامات تروریستی



خبرنگاری پرسید سه روز پیش وزیر اطلاعات در اجلاس جهانی مبارزه با تروریسم گفت تروریست ها امکانات مورد نیاز خود را از بالگردهای انگلیس و امریکا تأمین می کنند ؛ واکنش و تصمیم این اجلاس در این باره چیست؟ مهمانپرست پاسخ داد: در خصوص بحث مربوط به فعالیت تروریست ها و موضع کشور های غربی درباره فعالیت های تروریستی نکته ای که در این اجلاس هم اشاره شد استاندارد دوگانه ای است که کشورهای غربی با پدیده تروریسم دارند.



وی افزود: از طرفی ادعای مبارزه با این پدیده را می کنند و از طرف دیگر در حوادث تروریستی رد پای آنها را مشاهده می کنیم.



مهمانپرست تأکید کرد: به هیچ وجه برای ملت های مستقل قابل پذیرش نخواهد بود که گروه های تروریستی با جنایات بیشماری که مرتکب شده اند درکشورهای غربی اروپا و امریکا بتوانند به راحتی مستقر شوند و در پناه آنها به فعالیت های تروریستی خود ادامه دهند.



وی اضافه کرد: اروپایی ها و کشورهای غربی که به این گروه ها امنیت و اجازه فعالیت در خاک خود را داده اند ، در جرم آن ها شریکند و باید به همه ملت ها پاسخگو باشند.

ممکن است بخواهند!



این خبرنگار در ادامه پرسید طبق اطلاع ، انگلیس و امریکا می خواهند در انتخابات آینده ایران اخلال کنند نظر شما در این باره چیست؟ مهمانپرست گفت: درباره انتخابات آینده در کشور ما و اینکه برخی کشورها مایل به دخالت و ایجاد آشوب هستند طبیعی است آن ها که فکر می کنند کشور بزرگ ایران با حرکت رو به جلویی که انجام می دهد و استقلال خود را بیشتر به مرحله ظهور می رساند منافع شان در خطر می افتد ممکن است بخواهند بی ثباتی و ناامنی ایجاد کنند .

وی ادامه داد: این بر مردم بزرگ ما و مسئولان ماست که با هوشیاری کامل اجازه دخالت ندهند و انتخاباتی پرشور و در امنیت و سلامت داشته باشیم و ان شاءالله این اتفاق خواهد افتاد.

دوستان پیشنهاد ارائه دهند



در ادامه ، این خبرنگار درباره آلودگی هوا و نقش برخی کشورهای همسایه در آن پرسید که سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ گفت: در خصوص آلودگی هوا قبلا ً توضیح دادم جلسات تخصصی با کشورهای مختلف درگیر این موضوع برگزار و در این باره کمیسیونی تشکیل شده و بودجه هایی اختصاص یافته و مسئله در حال پیگیری است.

مهمانپرست افزود: اگر دوستان ما پیشنهادهایی دارند می توانند مکتوب ارایه کنند تا به کمیسیون مربوط داده شود و امیدواریم موضوع آلودگی هوا هرچه زودتر رفع شود تا جان انسان ها به خطر نیفتد.

بررسی ها برای مذاکرات ایران و عربستان



سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه نشست خبری درپاسخ به این پرسش که آیا برای پیگیری روابط دو جانبه ایران و عربستان بحث و برنامه جدید و خاصی وجود دارد؟ گفت: از موضوعات در دستورکار سیاست خارجی ما رایزنی و تبادل نظر با کشورهای منطقه درباره تحولات کنونی و پیداکردن راهکارهای درست رفع این مشکلات است.



مهمانپرست افزود: اعلام کرده ایم موضوعاتی که در کشورهای مختلف روی می دهد مسایل داخلی آنان است و نباید کشورها در مسایل داخلی کشورهای دیگر مداخله نظامی و امنیتی داشته باشند و باید همه دولت ها را به تامین مطالبات مشروع مردم تشویق کنیم. وی اضافه کرد: این رایزنی ها می تواند به یافتن راه های درست و تصحیح رفتارهای نادرست گذشته برخی از این کشورها کمک کند.



مهمانپرست گفت: اینکه میان مقامات ما و عربستان مذاکراتی صورت گیرد فی نفسه می تواند موضوع خوب و موثری باشد اما اینکه در چه زمان و مکان و در چه وضعی باشد ، مسئولان در پی آنند که مناسب ترین شرایط را هرگاه تشخیص دادند انجام دهند.



باید صبور بود



مهمانپرست در ادامه نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره روابط ایران و مصر با توجه به انتصاب وزیر خارجه جدید این کشور افزود: طبیعی است که به علت تحولاتی که در مصر تا استقرار دولتی قانونی وجود دارد ، ممکن است مدتی زمان ببرد اما ارتباط با مردم و نخبگان وجود دارد و پی گیری می شود و منافع دو ملت و منطقه در ایجاد این روابط خوب و ارتقای آن خواهد بود.



رد خبر تجاوز دریایی امارات به سرزمین ایران



سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال دیگر این خبرنگار درباره صحت ورود و نصب پرچم دولت امارات در یکی از سکوهای نفتی در حوالی بوموسی گفت: اخباری که درباره جزیره بوموسی مطرح می شود ، از دقت کافی برخوردار نیست .

جزایر ایرانی است



مهمانپرست افزود: مسئولان سیاست خارجی ما هر نقطه ای را که درباره این موضوعات وجود داشته باشد با دقت پیگیری می کنند و رسانه هایی که به این موضوعات دامن می زنند در پی ایجاد اختلاف و طرح مسائل غیرواقعی هستند.



وی گفت: جزایر ایرانی متعلق به کشور ماست و در مسیر برنامه های پیش بینی شده حرکت می کند.



تلاش صهیونیستها برای اخلال در روابط ایران و مصر



وی در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی برخی تحرکات نیروهای خارجی و ضد انقلاب در مصر علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: رابطه میان دو کشور بزرگ ایران و مصر به نفع دو ملت ، مردم و کشورهای منطقه خواهد بود.



مهمانپرست با طرح این پرسش که چه کسانی از این روابط می توانند نگران باشند، افزود: کسانی که تاکنون منافع رژیم صهیونیستی را پیگیری می کردند و کشورهای غربی که مایل به ایجاد روابط خوب دو کشور نیستند. وی اضافه کرد: رژیم صهیونیستی تلاش می کند که این روابط شکل نگیرد.



مهمانپرست گفت :طبیعتا ممکن است با فضاسازی های کنونی برخی جریانات داخل منطقه نیز اسیر این فضاسازی شوند و منافع رژیم های نامشروع مانند رژیم صهیونیستی و حامی آن را پیگیری کنند.



سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان گفت: هوشیاری، دقت و تیزهوشی مقامات ایران ، مصر ، مردم دو کشور و ملل منطقه ایجاب می کند که در بهترین فرصت ممکن روابط دوجانبه را به بالاترین سطح آن ارتقا دهیم.



وی افزود: راه حل مشکلات منطقه ،همکاری و همگرایی و مشارکت منطقه ای است و فقط کسانی در پی اختلاف و درگیری در منطقه هستند که نمی خواهند این همکاری شکل گیرد زیرا آن را مغایر منافع رژیم صهیونیستی و حامیان آن می دانند.



مهمانپرست تاکید کرد: براین اساس باید این رویه به شکل طبیعی پیگیری شود و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد روابط خوب و نزدیک دو کشور باشیم.



واکنش به تلاش های منفی نسبت به اجلاس تهران



خبرنگاری پرسید در آستانه برگزاری کنفرانس مبارزه جهانی با تروریسم اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه برخی کشورهای عربی در تلاش بودند بعضی کشورهای خاورمیانه را از حضور در این کنفرانس منع کنند نظر شما در این باره چیست؟ که مهمانپرست در پاسخ گفت: اگر فهرست اسامی هیئت های شرکت کننده در اجلاس مبارزه جهانی با تروریسم در تهران و سطح این هیئت ها را بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که بیشترین همکاری و استقبال از کشورهای منطقه بوده و این نشان دهنده اهمیت موضوع است.



وی افزود:پدیده تروریسم پدیده ای شوم است که همه کشورها بر مقابله با آن عزم جدی دارند به ویژه کشورهای منطقه ما که بیشترین آسیب را دیده اند.



سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران از بزرگترین قربانیان پدیده تروریسم است و امروز هفتم تیر در چنین روزی شخصیت های زیادی از کشورمان را در حادثه تروریستی از دست دادیم .



مهمانپرست اضافه کرد: ما رئیس جمهور ، نخست وزیر ، رئیس قوه قضاییه ، وزرا و نمایندگان مجلس زیادی را در حوادث تروریستی از دست دادیم .



وی گفت: طبیعی است وقتی در فهرست کشورهای شرکت کننده می بینید کشورهای عراق ، پاکستان ، سودان و تاجیکستان در بالاترین سطح شرکت می کنند حضور معاونان رئیس جمهور ، نخست وزیر ، وزرای خارجه ، ‌وزرای کشور و دبیران شورای عالی امنیت ملی نشان می دهد کشورهای منطقه بیشترین حضور را داشته اند.



مهمانپرست افزود: ما از قطر ، عمان لبنان عراق هیئت های بسیار خوبی داشتیم و فکر می کنیم این اولین گام در این جهت بود که می تواند در گام های بعدی با حضور و مشارکت جدی تر و با دستورالعملی که دبیرخانه تهیه خواهد کرد ، نتایج بسیار خوبی داشته باشد تا صلح و امنیت پایدار در منطقه ایجاد شود.

شکایت شرکت های ایرانی آسیصب دیده از تحریم ها



سخنگوی وزارت امورخارجه در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به خبرنگار وال استریت ژورنال درباره نحوه مقابله حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تحریم های غیرقانونی ایران ایر در آمریکا گفت: تحریم فروش هواپیمای مسافربری یا قطعات آن و نیز تحریم در ارایه تسهیلات و خدمات مانند سوخت را اصولا کاری غیرانسانی ، غیراخلاقی و خلاف تعهدات بین المللی می دانیم.



مهمانپرست افزود : حتما شرکت های ایرانی که به علت اینگونه اقدامات فراقانونی مقامات آمریکایی دچار خسارت می شوند از طریق مراجع حقوقی و قانونی بین المللی شکایت خود را ارایه می کنند و در پی دریافت خسارت خواهند بود. وی تاکید کرد: ما این اقدام را کاری زشت ، غیراخلاقی و غیرانسانی می دانیم.



مهمانپرست همچنین در پاسخ سئوال این خبرنگار درباره اقدام گروهی عراقی به نام حزب الله کتائب در کشتن 5 آمریکایی و ادعای پنتاگون مبنی بر تجهیز این گروه از جانب جمهوری اسلامی گفت: ملت بزرگ عراق پس از کسب استقلال خواهان اداره کشورشان هستند و به همین علت آمریکایی ها با اینگونه تبلیغات می خواهند آنان را تحت فشار قرار دهند.



وی افزود: آمریکایی ها مطالبی را مبنی بر وجود جریاناتی خاص در جهت فتنه انگیزی، اقدامات تروریستی یا انتحاری در عراق مطرح می کنند اما این اتهامات به این علت است که آمریکایی ها از خروج نیروهای خود از خاک عراق در پایان سال میلادی نگران هستند.



مهمانپرست اضافه کرد: آنان در پی بهانه ای برای ادامه حضور خود در عراق هستند و این اقدامی که آمریکایی ها در پی آن هستند مخالف خواست ملت و دولت عراق است.



وی تاکید کرد: بهتر است آمریکایی ها به جای فرافکنی، فضاسازی، جوسازی و ادامه انتشار اخبار غیرواقعی به برنامه خروج خود از عراق جدی تر بپردازند و به مسایل و مشکلاتی که در داخل کشور خودشان وجود دارد بیشتر رسیدگی کنند.



مهمانپرست گفت:ملت های منطقه خواهان حضور کشورهای خارجی به ویژه آمریکایی ها نیستند و ما قبلا هم توصیه کرده ایم باید کشورهای غربی به ویژه آمریکایی ها همه توانایی خود را بکار گیرند تا بتوانند صدای ملت های منطقه را که از دخالت آنان در کشورهای منطقه تنفر دارند بشنوند.



وی افزود: ملل منطقه ما از دخالت ها، تجاوزها و سیاست های نادرست کشورهای غربی به ویژه آمریکایی ها احساس تنفر می کنند و به همین علت صدای بیداری اسلامی و حرکات ملل منطقه را ، همه غیر از کشورهای غربی شنیده اند.

هم خودش جعلی است هم اخبارش



در ادامه این نشست مهمانپرست در پاسخ به سئوال خبرنگار لس آنجلس تایمز درباره رژیم صهیونیستی گفت : هم این رژیم و هم اخبارش جعلی است ؛ خیلی وقت خود را درباره این مطالب تلف نکنید.

خزر غیر نظامی است



سخنگوی وزارت امورخارجه در ادامه نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره اقدام ترکمنستان به تشکیل ناوگان دریایی نظامی در دریای خزر به رغم توافق سران کشورهای حاشیه این دریا برای غیرنظامی ماندن آن گفت: در اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر در تهران ، از موضوعات مورد توافق پنج کشور ساحلی ، غیرنظامی اعلام کردن این منطقه بود.



مهمانپرست افزود: این به آن معنی است که هیچ کشور دیگری حق استفاده از این منطقه را برای اقدامات نظامی علیه پنج کشور ساحلی نخواهد داشت.



وی تاکید کرد: برقراری امنیت و مقابله با موضوعاتی مانند جنایات سازمان یافته از طریق خزر که می تواند مشکلات ایجاد کند با اقدام نیروهای نظامی و انتظامی پنج کشور ساحلی تامین خواهد شد.



مهمانپرست گفت: براین اساس از موضوعاتی که در دستور کار قرار دارد نحوه تامین امنیت خزر با مشارکت پنج کشور ساحلی است و طبیعی است که این کشورها در مذاکرات خود از توانایی شان در این چارچوب استفاده کنند.

آمریکایی ها باید بروند



سخنگوی وزارت امورخارجه در ادامه نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر موضع این وزارتخانه درباره تصمیم پاکستان برای ایجاد سفارت رژیم صهیونیستی در این کشور پس از اعلام دولت افغانستان برای امضای پیمان راهبردی با آمریکا گفت: اینگونه اخبار خیلی مستند و موثق نیست.

مهمانپرست افزود: آنچه مشخص است امنیت کشورهای منطقه برای همه این کشورها به شدت مهم و حساس است و در رایزنی های چندجانبه در پی برقراری امنیت و آرامش بدون حضور نیروهای خارجی و فرامنطقه ای هستند.

سخنگوی وزارت امورخارجه اضافه کرد: از موضوعاتی که اخیرا در اجلاس سه جانبه رؤسای جمهور ایران ، افغانستان و پاکستان بررسی شد ، امنیت منطقه ای و طرحهایی بود که می تواند امنیت را تهدیدکند.

وی گفت: برخی اقداماتی که آمریکایی ها پیگیری می کنند تبعاتی دارد که موجب تهدید امنیت منطقه ای می شود.

مهمانپرست افزود: طبیعی است که در رایزنی ها با کشورهای منطقه ، سعی می کنیم بهترین راه حل ها را بیابیم و زمینه خروج نیروهای آمریکایی را ازمنطقه را فراهم کنیم.

امیدواری به روی کار آمدن جریانات مردمی برای تعیین تکلیف امام صدر



مهمانپرست در پاسخ به سئوالی در رابطه با آخرین پیگیری ها در خصوص وضعیت امام موسی صدر بیان داشت یکی از موضوعات مهم در دستور کار دستگاه سیاست خارجی وضعیت امام موسی صدر است. امام موسی صدر متعلق به همه جهان اسلام است و همه باید خود را متعهد بدانند که وضعیت سلامت ایشان مشخص شود.

وی با اشاره به شرایط داخلی لیبی گفت: تا کنون وضعیت به گونه ای نبوده که اطلاعات دقیقی از سرنوشت ایشان به دست آید امیدواریم با روی کار آمدن جریانات مردمی در لیبی همه پرونده ها از جمله موضوع امام موسی صدر سرنوشتش مشخص شود.

وی با اشاره به سفر اخیر وزیر امور خارجه لبنان به ایران خاطر نشان کرد: در این سفر کمیته ای مبنی بر پیگیری وضعیت 4 دیپلمات ربوده شده ایرانی در لبنان تشکیل شد. رژیم صهیونیستی متهم اصلی این پرونده است و باید این موضوع پیگیری شود و وزارت خارجه لبنان آمادگی خود را برای پیگیری این موضوع اعلام کرد.

خبرنگاری در رابطه با نصرت الله تاجیک تبعه ایرانی زندانی در انگلیس سئوال کرد که مهمانپرست گفت: از مقامات انگلیسی می خواهیم به وظایف انسانی خود در رابطه با وی عمل کنند. ایجاد حصر برای تبعه ایرانی زمانی که موضوع مستندی وجود ندارد و پرونده سازی توسط آمریکا صورت گرفته است برای فشار به کشورماست و این اقدام در ذهن ملت ما نقش می بندد و تصویر خوبی از این رفتار باقی نخواهد گذاشت.

صهیونیست ها در بدترین شرایط خود اند



یکی از خبرنگاران در رابطه با اقدام رژیم صهیونیستی در تحریم یکجانبه جمهوری اسلامی ایران سئوال کرد که دستیار ویژه وزیر خارجه در این باره گفت: رژیم صهیونیستی در بدترین شرایط خود به سر می برد و با کابوس بیداری اسلامی روبرو است. چرا که بزرگترین متحد خود یعنی مبارک را از دست داده طبیعی است که بسیار نگران وضعیت خود است.

وی افزود: هر کشوری که به بیداری می رسد رژیم صهیونیستی یک قدم به آخرین وضعیت خود نزدیک تر می شود. براین اساس اقدامات مضحک و حرف هایی می زنند تا فضا را تغییر دهند.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی ایران تاکید کرد: همه کشورهای اسلامی به دنبال تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی هستند و در کشور ما نیز جلسات مختلفی بوده و در مجلس طرح تحریم کالای صهیونیستی در دستور کار است و همه کشورهای اسلامی باید رژیم صهیونیستی را تحت فشار قرار دهند و رگه های حیاتی آن را از بین ببرند.

استقبال از تصمیم دولت عراق



مهمانپرست در پایان از تصمیم دولت عراق برای بستن پادگان اشرف به عنوان یک تصمیم حاکمیتی دولت عراق یاد و از آن استقبال کرد.

وی در این باره گفت: کشورهای منطقه نباید اجازه دهند که تروریست ها در این کشورها فعالیت کنند.



تولیدکنندگان سلاح شیمیایی شریک جرم صدام اند

مهمانپرست در ابتدای نشست خبری امروز خود یاد و خاطره شهدای حادثه تروریستی هفتم تیر به ویژه شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی را گرامی داشت و عید بزرگ مبعث را به همه مسلمانان جهان تبریک گفت.



سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر افزود: کشور ما تاکنون در این راه هزینه‌های سنگینی پرداخت کرده است که از آن جمله می توان به شهادت بیش از 3700 تن و مجروح شدن بیش از 12 هزار نفر از نیروهای نظامی و انتظامی اشاره کرد.



وی همچنین با اشاره به در پیش بودن روز جهانی مقابله با سلاح‌های شیمیایی و میکروبی که مصادف با بمباران سردشت به دست نیروهای بعثی است گفت: کسانی که این گونه سلاح‌های کشتار جمعی را تولید و تکثیر می کنند و در اختیار سایر کشورها قرار می دهند، به ویژه سلاح‌هایی که در طول جنگ تحمیلی در اختیار صدام بعثی قرار داده شد تا با آن به مردم عراق و ایران حمله کند، در این جنایت شریکند.



وی تصریح کرد: باید عزم جدی جهانی برای جلوگیری از تولید انواع سلاح‌های شیمیایی و میکروبی به وجود آید.

