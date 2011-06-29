بازاریان برتر چهارمحال و بختیاری تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین گردهمایی استاندار چهارمحال وبختیاری اصناف را از متعهدترین و پاکترین قشرهای جامعه برشمرد و اظهار داشت: بازاریان متعهد استان سلامت اخلاقی جامعه راتضمین کرده وبازاراسلامی رابه منصه ظهور رسانده است.

عنابستانی همچنین ازمشارکت فعال بازاریان این استان در اجرای طرح موفقیت آمیزهدفمندسازی یارانه ها تقدیر کرد و گفت: حاشیه سود واسطه گری درنظام اقتصادی باید حذف شود تا کالا با قیمت تمام شده کمتری به مردم عرضه شود واین هدف والا با مشارکت بیش ازپیش بازارمیسرمی شود.

رئیس سازمان بازرگانی چهارمحال وبختیاری نیز در این مراسم از ساماندهی واحدهای صنفی خبر داد و بیان داشت: واحدهای صنفی بدون پروانه کسب، دستفروشان ودوره گردها با مشارکت شهرداریهای این استان درقالب واحدهای صنفی ساماندهی خواهند شد تا نظارت بهتری برکالاهای عرضه شده انجام شود.

اسماعیل کاویانی همچنین بر همراهی اصناف درتنظیم بازارماه مبارک رمضان تاکید کرد و بیان داشت: امسال اصناف چهارمحال وبختیاری تنظیم بازارماه مبارک رمضان رامدیریت می کنند.

وی تصریح کرد: استقبال بازاریان چهارمحال و بختیاری برای مشارکت در طرحهای ضیافت رمضان بسیار چشمگیر بوده و با برنامه ریزیها و رایزنیهای انجام شده مشکلی در تامین کالاهای مورد نیاز ماه مبارک رمضان وجود ندارد.

درپایان این گردهمایی از18 بازاری برتر، پیشکسوت وفعال کشیکهای نوروزی استان چهارمحال و بختیاری تجلیل شد.