اجرای 70 برنامه برای تحکیم خانواده در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، مهری مهدوی صبح چهارشنبه در گردهمایی بانوان مینودشت به دیگاه اسلام به زن اشاره کرد و گفت: مسلمان باید در زندگی برنامه داشته باشد و مسلمان بی برنامه مسلمان گمشده است.

وی در این زمینه گفت: در سال 90 مقام معظم رهبری در هفته زن در خصوص جایگاه زن فرمودند باید خود خانمها وارد عمل شده و بهتر از گذشته و برای آینده بهتر وارد عمل شوند.

فرماندار شهرستان مینودشت با بیان اینکه بانوان باید در طول زندگی، حضرت فاطمه(س) را الگوی خود قرار دهند گفت: نقش و جایگاه حضرت فاطمه (س) در اینکه مادری نمونه، همسری نمونه و نمونه در حمایت از رهبری است، بر بانوان پوشیده نیست.

محمد عجم بیان داشت: الگوی گیری بانوان از حضرت فاطمه (س) موجب استحکام بنیان خانواده می شود.



وی با اشاره به افزایش طلاق، آسیب های اجتماعی، ازدواج دیر هنگام را بعنوان یک مشکل بزرگ اجتماعی نام برد.