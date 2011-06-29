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۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۸

گزارش خبرنگار مهر از باکو/

حاجی‌پور: قرعه خوبی دارم/ تمام تلاشم کسب سهمیه المپیک است

حاجی‌پور: قرعه خوبی دارم/ تمام تلاشم کسب سهمیه المپیک است

عضو تیم ملی تکواندو بانوان ایران با ابراز رضایت از قرعه‌ای که در مسابقات انتخابی نصیبش شده است گفت: تمام تلاشم برای کسب سهمیه المپیک را می‌کنم.

سوسن حاجی پور در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به باکو آذربایجان ضمن بیان این مطلب افزود: برای رسیدن به تیم ملی اردوهای سختی را پشت سرگذاشتیم و قبل از حضور در مسابقات انتخابی نیز تمرینات سنگین و فشرده ای را زیر نظر مربی کره ای انجام دادم و در بهترین شرایط به این مسابقات آمده ام.

وی ادامه داد: با وجود اینکه تمام مدعیان برای کسب سهمیه المپیک به باکو آمده اند اما من در آمادگی خوبی قراردارم و تمام هدفم این است که با ارائه مبارزاتی قابل قبول سهمیه حضور در المپیک 2012 لندن را کسب کنم.

عضو تیم ملی تکواندو ایران خاطرنشان کرد: برای رسیدن به سهمین المپیک سختی های زیادی را متحمل شده ام و امیدوارم در این مسابقات بتوانم به هدفی که از پیش داشته ام دست پیدا کنم.

رقابتهای جهانی کسب سهمیه المپیک از فردا پنجشنبه با حضور 332 تکواندوکار از 108کشور جهان در مرکز المپیک سرحدچی باکو آغاز می شود. تیم ملی ایران با دو نماینده در بخش مردان و دو نماینده در بخش بانوان در این مسابقات شرکت کرده است.

در وزن 57- کیلوگرم بانوان که 45 تکواندوکار حضور دارند، سوسن حاجی پور در دور اول به استراحت خواهد پرداخت و در دور دوم به مصاف برنده مبارزه تکواندوکاران شیلی و ساحل عاج خواهد رفت. حاجی پور در صورت برنده شدن در این مبارزه باید به مصاف برنده دیدار پاناما و سوئیس برود.

کد مطلب 1347388

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