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۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۱

طی سال گذشته/

11 هزار پرونده به سیستم قضایی زنجان وارد شد

11 هزار پرونده به سیستم قضایی زنجان وارد شد

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس‌کل دادگستری استان زنجان از ورود 111 هزار پرونده به دادگستری استان زنجان در سال گذشته خبر داد و گفت: اولین آثار جرم در جامعه، سلب آسایش و امنیت افراد است که هزینه‌های سنگینی نیز به‌واسطه این جرایم به جامعه تحمیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گل‌محمدی شامگاه سه شنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان افزود: از طرفی هر قتل غیرعمد در حدود 500 میلیون تومان برای جامعه هزینه در بر دارد که متأسفانه سالانه در ایران 29 هزار فقره قتل غیرعمد به‌واسطه سوانح جاده‌ای رخ می‌دهد.

وی، ضعف معنویت و ایمان دینی، رشد فزاینده اطلاعات و فناوری و تبدیل خانواده‌های سنتی به صنعتی را از جمله مهمترین عوامل وقوع جرم در جامعه عنوان کرد و یادآور شد: در ادارات نیز اولین گام در وقوع جرم، ضعف اطلاعاتی است. همچنین عدم پایبندی به قانون، عدم توجه و حساسیت پرسنل و کارمندان و نیز عدم پاسخ‌گویی شفاف و سریع به ارباب رجوع، از دیگر عوامل وقوع جرم در ادارات محسوب می‌شود.
 
گلمحمدی با اشاره به اینکه متأسفانه سالانه بیش از 12 میلیون پرونده در سطح کشور به دادگستری وارد می‌شود، تصریح کرد: هر پرونده نشان‌دهنده به‌هم خوردن رابطه اجتماعی افراد است و تا زمانی که روابط اجتماعی به‌هم نخورد، پرونده‌ای تشکیل نخواهد شد، به همین خاطر وجود این تعداد پرونده قضایی در ایران، رقم بسیار بالایی است.
 
رئیس‌کل دادگستری استان زنجان با اشاره به روند روزافزون وقوع جرم در جامعه جهانی، از رویکرد پیشگیرانه سازمان ملل در رابطه با وقوع جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی طی سال‌های اخیر خبر داد و گفت: سالانه در دنیا شاهد افزایش 5 درصدی وقوع جرم هستیم که این رقم از رشد اقتصادی در جهان نیز بالاتر است.

گل‌محمدی با تأکید بر اینکه پیشگیری به مراتب آسان‌تر و به‌لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه‌تر از برخورد قضایی است، افزود: در اصل 156 قانون اساسی، یکی از وظایف مهم قوه قضائیه، پیشگیری از وقوع جرم است، لذا در بحث پیشگیری، به‌علل جرم پرداخته می‌شود و تجربه نشان داده است که برخورد با علت، بسیار معقول‌تر از برخورد با معلول است.

کد مطلب 1347389

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