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۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

رفیع با چهار کتاب طنز دیگر می‌آید

رفیع با چهار کتاب طنز دیگر می‌آید

رضا رفیع گفت: در حال حاضر تمام مراحل فنی پیش از چاپ 4 کتاب طنزم طی شده و‌ بعد از نوشتن مقدمه به زودی این کتاب‌ها برای اخذ مجوز چاپ به ارشاد می‌رود.

این طنزنویس و روزنامه‌نگار در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آثار تازه‌اش گفت: «آب در هاون»، «باد در غربال»، «مشت به سندان» و «طنز تغزل» عنوان 4 کتاب طنزی است که قرار است انتشارات موسسه اطلاعات از من منتشر کند. مراحل فنی تولید کتاب‌ها نیز مدتی است به پایان رسیده است.

رضا رفیع افزود: بعد از طی برخی از مراحل، حروفچینی این کتاب‌ها شروع شد که این مرحله هم به تازگی تمام شده است. فقط نگارش مقدمه برای کتاب‌ها مانده که در حال حاضر مشغول انجام این کار هستم. پس از اتمام نوشتن مقدمه، این 4 کتاب توسط انتشارات اطلاعات برای کسب مجوز به ارشاد می‌روند. به زودی نوشتن مقدمه این کتاب‌ها را به پایان خواهم رساند.

این طنزنویس گفت: مطالب اصلی این کتاب‌ها طنز‌های اجتماعی هستند که قبلاً در مدت 6 سال در مطبوعات منتشر شده‌اند. «آب در هاون»، «باد در غربال» و «مشت به سندان» شامل نثر طنز هستند و «طنز تغزل» هم شامل مجموعه‌ای از اشعار طنزم است. هر کتاب بین 400 تا 500 صفحه حجم دارد و مطالب طنز منتشر شده در 2 سال را دربرمی‌گیرد.

کد مطلب 1347391

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