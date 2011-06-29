به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزشی «روایت شناسی رسانهها» زیر نظر «امیرعلی نجومیان» عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هفته آینده برگزار میشود.
در این کارگاه، شرکتکنندگان با نظریههای روایت و شیوههای تحلیل روایت پیامهای رسانهای آشنا خواهند شد.
این کارگاه آموزشی از سوی انجمن علمی دانشجویی مطالعات فرهنگی و رسانه دانشگاه تهران در دو جلسه چهار ساعته و در روزهای شنبه مورخ 11 تیرماه و چهارشنبه 15 تیرماه 1390 از ساعت 14 تا 18 برگزار میشود.
این کارگاه دو روزه در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار میشود و هزینه شرکت در کارگاه 25 هزار تومان است و به شرکتکنندگان گواهینامه حضور در کارگاه اعطا خواهد شد.
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