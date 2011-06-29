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۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۰

نجومیان کارگاه روایت شناسی رسانه‌ برگزار می‌کند

نجومیان کارگاه روایت شناسی رسانه‌ برگزار می‌کند

امیرعلی نجومیان کارگاه روایت شناسی رسانه‌ها را در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزشی «روایت ‏شناسی رسانه‌ها» زیر نظر «امیرعلی نجومیان» عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هفته آینده برگزار می‌شود.

در این کارگاه، شرکت‏کنندگان با نظریه‌های روایت و شیوه‌های تحلیل روایت پیام‌های رسانه‌ای آشنا خواهند شد.

این کارگاه آموزشی از سوی انجمن علمی دانشجویی مطالعات فرهنگی و رسانه دانشگاه تهران در دو جلسه چهار ساعته و در روزهای شنبه مورخ 11 تیرماه و چهارشنبه 15 تیرماه 1390 از ساعت 14 تا 18 برگزار می‌شود.

این کارگاه دو روزه در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می‌شود و هزینه شرکت در کارگاه 25 هزار تومان است و به شرکت‌کنندگان گواهی‌نامه حضور در کارگاه اعطا خواهد شد.

کد مطلب 1347395

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