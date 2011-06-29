کاپیتان "سوون بلووینگز" متهم به فساد مالی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "چوی سونگ - کوک" فصل گذشته برای تیم نظامی "سانگمو" بازی می کرد و اکنون متهم به این شده که در ازای دریافت پول در شکست های این تیم نقش داشته است.

"آن کی -هیون"، دبیرکل لیگ کره موسوم به کی - لیگ، به خبرگزاری فرانسه گفت: مسئولان رسیدگی به این پرونده در حال انجام تحقیقات خود هستند اما ما هنوز نمی دانیم نتیجه چیست.

"کیم دونگ-هیون"، یکی از بازیکنانی که متهم به رشوه در لیگ کره است گفته که چوی را به ملاقات دیگر بازیکنان برده و به طور جمعی تصمیم گرفته اند با دریافت رشوه تیم سانگمو را زمین بزنند. این در حالی است که چوی اظهارات کیم را تکذیب کرده است.

دروازه بان ملی پوشی که نامش عنوان نشده متهم به رشوه گیری در فوتبال است ضمن اینکه 10 بازیکن کره ای دیگر حاضر در کی لیگ متهم هستند که در ماه آوریل از واسطه های قمار بازی پول دریافت کرده اند.