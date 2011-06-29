2800 شرکت تعاونی گلستان غیرفعال است

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی خواجه مظفری صبح چهارشنبه در جمع مسئولان استان افزود: : اکنون 9 هزار و 280 تعاونی در بخش های مختلف در این استان به ثبت رسیده است.

به گفته وی، نیمی از تعاونی ها در بخش کشاورزی و با توجه به موقعیت استان در این زمینه فعالیت دارند و مابقی به ترتیب در بخش های مسکن، خدمات و صنعت فعال هستند.

وی اظهار داشت: در سه ماهه نخست امسال تعداد 166 تعاونی در بخش های مختلف در این استان به ثبت رسیده که در این بخش، رتبه دوم کشور را تاکنون در اختیار داریم.

خواجه مظفری در ادامه در خصوص مسکن مهر و تعاونی های این بخش گفت: از مجموع 71 هزار و 730 متقاضی ثبت نام مسکن مهر در استان، پس از پالایش 14 هزار و 759 نفر دارای شرایط متقاضی بودند که عضو تعاونی های مسکن مهر استان قرار گرفتند.



مدیر کل تعاون گلستان افزود: از این تعداد شش هزار و 138 متقاضی در تعاونی های مسکن مهر زیر نظر اداره کل تعاون، عضو شدند و مابقی نیز در تعاونی های مسکن مهر، زیر نظر سازمان مسکن و شهرسازی قرار گرفته اند.



به گفته وی از کل متقاضیان مسکن مهر تحت پوشش این اداره، 1442 واحد در مرحله فنداسیون، یک هزار و 105 واحد در مرحله سقف، 2 هزار و 519 واحد در مرجله نازک کاری و مابقی در مرحله سفت کاری قرار دارند.



وی یادآور شد: در هفته دولت امسال یک هزار و 12 واحد در سطح استان به بهره برداری می رسد و از سویی در بخش تعاونی مسکن مهر آزاد، 432 واحد مسکن مهر کارمندی و 644 واحد مسکن کارمندی و آزاد در دست ساخت داریم.