سه گزينه براي تعيين حريم تهران پيشنهاد داده ايم// حريم تهران 49 گزينه برتر است

دكتر خسرو دانشجو با اشاره به مهلت يك ماهه رييس جمهور به هيات دولت براي بررسي وضعيت حريم تهران به خبرنگار اجتماعي "مهر" گفت: هفته گذشته شوراي شهر طي نامه اي سه گزينه مختلف را بر اساس پيشنهاد شهردار تهران به وزراي كشور و مسكن و شهرسازي براي بررسي و تصويب نهايي ارايه داد.

وي با تاكيد بر اين موضوع كه در اين سه گزينه حريم هاي تهران منطبق با قوانين و مصوبات هيات دولت تعيين شده است، افزود: گزينه اول مربوط به طرح جامع شهر تهران است كه در سال 49 توسط مشاور تهيه و به تصويب رسيده و در سال 70با يك بازنگري مجدد به تصويب دولت رسيده است.

دانشجو گفت: از نظر شوراي شهر تهران اين گزينه را با توجه به اينكه هيچ گونه ابهامي به لحاظ قانوني بر آن وارد نيست، به عنوان گزينه برتر تشخيص داده و بر روي آن نظر دارد.

عضو شوراي شهر تهران در عين حال به ارايه دو گزينه پيشنهادي ديگر به وزارتخانه هاي كشور و مسكن و شهرسازي اشاره و تاكيد نمود: براي اينكه دو ستان در هيات دولت در خصوص بررسي تعيين حريم شهر تهران با محدوديت مواجه نشوند، دو گزينه ديگر نيز در خصوص تعيين حريم براي تهران پيشنهاد داده ايم.

وي با اشاره به اينكه در دو گزينه ديگر وسعت حريم تهران در بخش هايي از شرق، غرب و جنوب تهران افزايش يافته، افزود: شوراي شهر پيشنهادات خود را براي بررسي و تصويب هيات دولت به وزيران كشور و مسكن و شهرسازس پيشنهاد داده و متظر تصميم گيري آنها مي باشد.

دانشجو با توجه به فرصت يك ماهه رييس جمهور براي تعيين تكليف حريم تهران، اظهار اميدواري نمود تا هرچه زودتر اين موضوع حل و فصل شود.