ممفیس گریزلیز قرارداد مقدماتی حامد حدادی را تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کریس والاس، مدیرعامل باشگاه ممفیس، قرارداد مقدماتی حدادی برای فصل 12-2011 را به ارزش دو میلیون دلار امضا کرد و طبق قوانین رقابت های لیگ بسکتبال حرفه ای آمریکا، از این پس حق انتقال این بازیکن بر عهده گریزلیز خواهد بود.

بر پایه گزارش کامرشال اپی‌یل، باشگاه ممفیس تا ساعت 23:59 دقیقه روز پنج شنبه مهلت داشت تا قرارداد حدادی را تمدید کند. سازمان باشگاه ممفیس تصمیم گرفت این ایرانی 7 فوت و دو اینچی را حفظ کند. البته ممفیس تا روز جمعه که قرارداد اصلی با حدادی منعقد نشده نمی تواند از بابت در اختیار داشتن این بازیکن مطمئن باشد اما مسئولان این تیم خوشبین هستند که این اتفاق روی دهد. مارک گاسول، بازیکن اسپانیایی ممفیس هم بازیکن آزاد محسوب می شود و هنوز قراردادی با وی منعقد نشده است.

حدادی در حالی سومین فصل خود را با ممفیس به پایان رساند که میانگین 517 شوت در 31 مسابقه را در کارنامه دارد. هواداران ممفیس از حدادی به عنواذن بازیکنی یاد می کنند که با وجود حضور خود در دقایق اندک در زمین، انرژی زیادی به تیم تزریق می کند.

باشگاه ممفیس در 28 اوت 2008 حامد حدادی را به عنوان بازیکن آزاد به خدمت گرفت.