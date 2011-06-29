اختصاص 800 میلیون تومان برای احداث پل عابر پیاده میدان شهید سلطانی

مهرداد کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پل مکانیزه عابر پیاده میدان شهید سلطانی با 800 میلیون تومان اعتبار احداث می شود و و احداث این پل نقش بسزایی در تامین امنیت شهروندان با توجه به آمار بالای عبور و مرور و تردد وسایل نقلیه در این مکان دارد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کرج همچنین با اشاره به جانمایی احداث پل عابر پیاده میانجاده، افزود: برای احداث این پل 500 میلیون تومان اعتبار صرف شده است.

این مسئول اظهارداشت: پل عابر پیاده قبل از زیرگذر چهار راه طالقانی نیز با هزینه یکصد و 50 میلیون تومان و با هدف افزایش ضریب ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی ناشی از تصادفات ایجاد شده است.

وی با اشاره به ورود 50 دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی کرج، از بازدید شهردار این کلانشهر از این اتوبوسها خبرداد وعنوان کرد: این تعداد اتوبوس از مجموع 400 دستگاه اتوبوسی است که تا پایان امسال وارد چرخه حمل و نقل عمومی شهری می شود.

کیانی هزینه 50 دستگاه اتوبوس آکیا که از امروز وارد خطوط اتوبوسرانی شهر کرج می شوند را شش میلیارد و 500 میلیون تومان ذکر و عنوان کرد: 82 درصد این هزینه ها از وزارت کشور و مابقی نیز از طریق اعتبارات بودجه ای شهرداری کرج تامین شده است.

وی بیان اینکه، اتوبوسهای جدید با هدف توسعه و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تامین شده است، اظهارداشت: مابقی اتوبوسها نیز تا پایان سال جاری به ناوگان حمل و نقل عمومی شهری اضافه می شوند.

