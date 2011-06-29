محمدحسن انصاریفرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه نگران آینده باشگاه و تیم فوتبال راهآهن شهرری است، ضمن بیان مطلب فوق گفت: متاسفانه هنوز وضعیت مالکیت تیم مشخص نبوده، به همین دلیل غیر حرفهای است وقتی باشگاه چنین وضعیتی دارد، ما سرمربی تیم را انتخاب و برای جذب بازیکنان اقدام کنیم.
وی با تاکید بر اینکه روز یکشنبه سهام باشگاه راهآهن برای واگذاری و در نهایت خصوصی شدن در بورس عرضه شد، افزود: درحالی که اقدامات لازم برای واگذاری باشگاه به بخش خصوصی از دیماه سال گذشته آغاز و نزدیک به 6 ماه مراحل قانونی آن طول کشید اما با کمال تاسف کسی حاضر به خرید سهام راهآهن در بورس با قیمت 10 میلیارد تومان نشد.
مدیرعامل باشگاه راهآهن شهرری خاطرنشان کرد: قابل پیش بینی بود کسی حاضر نشود با چنین رقمی باشگاه راهآهن را خریداری کند. البته با مساعدت سازمان خصوصیسازی قرار است روز شنبه هفته آینده نشست هیئت عالی واگذاری با حضور وزیر اقتصاد و مدیرعامل شرکت راهآهن برگزار شود تا برای کاهش قیمت و سهولت در واگذاری باشگاه به بخش خصوصی اقدامات بهتری صورت گیرد.
وی با بیان اینکه برند 5 میلیارد و 900 میلیون تومان عرضه شد و 4 میلیارد هم باشگاه بدهی دارد، اضافه کرد: امیدوارم هرچه زودتر باشگاه راهآهن خصوصی شود زیرا بیش از این زمان برای خصوصی شدن باشگاه از دست بدهیم، تیم راهآهن وضعیت بسیار بدی پیدا خواهد کرد.
انصاریفرد از تیم راهآهن به عنوان تنها یاد کرد که هنوز فعالیتهای خود را برای حضور در لیگ یازدهم آغاز نکرده و در این مورد اظهار داشت: هنوز مربی و بازیکنان فصل آینده تیم مشخص نشده هیچ فعالیتی در فصل نقل و انتقالات نداشتهایم. قطعا تا زمانیکه مالک باشگاه مشخص نشود، نمیتوان سرمربی را انتخاب کرد. همچنین بازیکنان هم باید با نظر سرمربی جذب شوند، به همین دلیل نمیتوان با بازیکنی مذاکره کرد که با توجه به این موارد باید گفت شرایط تیم به هیچ وجه مطلوب نیست.
وی افزود: تیم راهآهن در 4 سال گذشته حضور مستمری در لیگ برتر داشته و یکبار هم به فینال جام حذفی رسید، همچنین سال گذشته 8 بازیکن به ردههای مختلف تیم ملی معرفی کرد، نتایج، اقدامات و خدماتی که توسط برخی از باشگاههای متمول و پرطرفدار به فوتبال ایران نشد. سال گذشته کل هزینههای باشگاه 5/4 میلیارد بود که 9/1 میلیارد آن توسط بخش دولتی تامین شده است. با توجه به شرایط باشگاه مبلغی هم درآمدزایی کردیم و مابقی آن مطالبات کادرفنی و بازیکنان است که هنوز پرداخت نشده است.
مدیرعامل باشگاه راهآهن شهرری با اشاره به اینکه کادرفنی و بازیکنان این تیم 50 درصد از قرارداد فصل گذشته را دریافت نکردهاند، تصریح کرد: بنده به خاطر حل مشکلات تیم و پرداخت مطالبات کادرفنی و بازیکنان در باشگاه ماندهام و شب و روز پیگیری حل مشکلات هستیم. من به باشگاه 74 ساله راهآهن، کادرفنی، بازیکنان و شرکت راهآهن تعهد دارم و تا لحظه آخر هم برای رفع این مشکلات تلاش میکنم.
وی ادامه داد: تا روز آخر پیگیر کارها هستم و تا این کار به سرانجام مطلوب نرسد و تعهدم را انجام ندهم، دست از تلاش برنمیدارم و ایستادهام. من هرگز از بار مسئولیت شانه خالی نمیکنم، گرچه فشار روحی-روانی زیادی به علت فشردگی کارها روی من بوده است ولی آدمی نیستم که بخواهم کار را تا نتیجه نهایی، ادامه ندهم.
انصاریفرد با بیان اینکه امیدوار است مسئولان به باشگاه قدیمی راهآهن که متعلق به مردم جنوب شهر است و یکی از باشگاههای سازنده ایران محسوب میشود، نگاه ویژهای شود تا مشکلات را پشت سربگذارد، تاکید کرد: از وزیر اقتصاد و مسئولان سازمان خصوصی سازی درخواست میکنم ترتیبی را اتخاذ کرده که با کاهش قیمت باشگاه، شرایطی واگذاری آن به بخش خصوصی ایجاد شود و تیم راهآهن از بحران فعلی خارج شود. زیرا وقتی تا آغاز لیگ یازدهم باقی نمانده است و در شرایط فعلی ما بلاتکلیف هستیم.
