به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال انصراف مسئولان تربیت بدنی اراک جهت هزینه کردن برای حضور تیم فوتبال نفت تهران در این استان، مسئولان شرکت ملی نفت ایران مذاکراتی را با برخی نهادهای خصوصی آغاز کردند تا بتوانند امتیاز این تیم لیگ برتری را به یک شرکت خصوصی واگذار کنند.

در همین راستا طی روزهای گذشته مذاکرات خوبی بین قلعه بانی و قنبرزاده با یک شرکت خصوصی صورت گرفته و طرفین به توافقات نسبی نیز دست پیدا کرده اند. به گفته یکی از نزدیکان باشگاه نفت تهران طی روزهای چهارشنبه و یا پنجشنبه هفته جاری توافق نهایی در این زمینه صورت خواهد گرفت و امتیاز نفت رسما به این شرکت منتقل خواهد شد.

براساس توافقات صورت گرفته نام نفت تهران در تیم آینده خواهد بود و این احتمال وجود دارد که اسامی دیگری به این تیم اضافه شود. با قطعی شدن این توافقات دست اراکی ها از گرفتن یک تیم لیگ برتری برای یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر خالی خواهد ماند و تهران همچنان سومین سهمیه اش را در لیگ حفظ خواهد کرد. استقلال و پرسپولیس دو تیم تهرانی دیگر لیگ برتر هستند.