۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۹

بهره برداری از پایانه اتوبوسرانی البرز طی دو هفته آینده

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کرج از افتتاح و بهره برداری پایانه اتوبوسرانی البرز تا 15 روز آینده خبر داد.

مهرداد کیانی در گفتگو با مهر اظهارداشت: با بهره برداری این پایانه اتوبوسرانی البرز، خطوط اتوبوسرانی شهرهای جنوب کرج به این ایستگاه منتقل می شود.

 وی هدف از ایجاد این پایانه را ساماندهی خطوط اتوبوسرانی ذکر کرد و افزود: این مهم نقش بسزایی در جلب رضایت شهروندان دارد ضمن آنکه این مهم موجب ساماندهی هرچه بیشتر خطوط حمل و نقل عمومی شهر کرج می شود. 

کیانی در ادامه با اشاره به بازدید شهردار کرج از پایانه اتوبوسرانی میدان شهید سلطانی، عنوان کرد: شهردارکرج همچنین از فعالیتهای صورت گرفته سازمان اتوبوسرانی کرج در زمینه حمل و نقل عمومی شهری بازدید کرد و از نزدیک در جریان پیشرفت این اقدامات قرار گرفت.
 
وی در ادامه گفت: نصب ایستگاه های مکانیزه اتوبوس، نصب برج نور به منظور ایجاد روشنایی در شب، ترمیم و مرمت ایستگاه های فرسوده اتوبوس و نصب سایه بانهای ایستگاه ها اتوبوس از جمله اقدامات سازمان اتوبوسرانی کرج است که شهردار  کرج نیز از نزدیک از این فعالیتها بازدید کرد.
 
 
 
