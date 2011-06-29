بهره برداری از پایانه اتوبوسرانی البرز طی دو هفته آینده

مهرداد کیانی در گفتگو با مهر اظهارداشت: با بهره برداری این پایانه اتوبوسرانی البرز، خطوط اتوبوسرانی شهرهای جنوب کرج به این ایستگاه منتقل می شود.

وی هدف از ایجاد این پایانه را ساماندهی خطوط اتوبوسرانی ذکر کرد و افزود: این مهم نقش بسزایی در جلب رضایت شهروندان دارد ضمن آنکه این مهم موجب ساماندهی هرچه بیشتر خطوط حمل و نقل عمومی شهر کرج می شود.

کیانی در ادامه با اشاره به بازدید شهردار کرج از پایانه اتوبوسرانی میدان شهید سلطانی، عنوان کرد: شهردارکرج همچنین از فعالیتهای صورت گرفته سازمان اتوبوسرانی کرج در زمینه حمل و نقل عمومی شهری بازدید کرد و از نزدیک در جریان پیشرفت این اقدامات قرار گرفت.

وی در ادامه گفت: نصب ایستگاه های مکانیزه اتوبوس، نصب برج نور به منظور ایجاد روشنایی در شب، ترمیم و مرمت ایستگاه های فرسوده اتوبوس و نصب سایه بانهای ایستگاه ها اتوبوس از جمله اقدامات سازمان اتوبوسرانی کرج است که شهردار کرج نیز از نزدیک از این فعالیتها بازدید کرد.





