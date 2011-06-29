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۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۹

خواجه مظفری در گفتگو با مهر:

167طرح تعاون در گلستان آماده اجرا است

167طرح تعاون در گلستان آماده اجرا است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر کل تعاون گلستان درباره طرح های زودبازده اقتصادی گفت: 167 طرح اشتغالزایی بخش تعاون با اشتغالزائی 2 هزار و 497 نفر آماده اجراست.

حسینعلی خواجه مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: علاوه بر این 50 طرح با اشتغالزائی 585 نفر در دست داریم و از سوی دیگر 10 طرح هم به بانک توسعه تعاون با اشتغالزائی 182 نفر معرفی شده است.

وی در خصوص، اشتغال و متقاضیان شغل که در سامانه اشتغال این اداره کل ثبت نام کرده اند، گفت: 35 هزار و 436 نفر در سامانه کارجویان در گلستان ثبت نام کرده اند.
 
مدیرکل تعاون گلستان گفت: از این تعداد 50 درصد دیپلم و زیر دیپلم و مابقی بالای دیپلم هستند.
 
خواجه مظفری افزود: در مجموع، پس از پالایش 28 هزار و 100 نفر، حائز شرایط لازم بودند.
 
وی عنوان کرد: همچنین در بخش سامانه رصد دو هزار و 600 نفر، قرار گرفته و 261 نفر وارد سامانه شده اند.
 
کد مطلب 1347410

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