167طرح تعاون در گلستان آماده اجرا است

حسینعلی خواجه مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: علاوه بر این 50 طرح با اشتغالزائی 585 نفر در دست داریم و از سوی دیگر 10 طرح هم به بانک توسعه تعاون با اشتغالزائی 182 نفر معرفی شده است.

وی در خصوص، اشتغال و متقاضیان شغل که در سامانه اشتغال این اداره کل ثبت نام کرده اند، گفت: 35 هزار و 436 نفر در سامانه کارجویان در گلستان ثبت نام کرده اند.

مدیرکل تعاون گلستان گفت: از این تعداد 50 درصد دیپلم و زیر دیپلم و مابقی بالای دیپلم هستند.



خواجه مظفری افزود: در مجموع، پس از پالایش 28 هزار و 100 نفر، حائز شرایط لازم بودند.

وی عنوان کرد: همچنین در بخش سامانه رصد دو هزار و 600 نفر، قرار گرفته و 261 نفر وارد سامانه شده اند.

