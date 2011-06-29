توافق ایدرو و وزارت علوم برای حمایت از پنج پروژه تحقیقاتی کلان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد صباغی توضیح داد: وزارت صنایع و معادن دارای بخشهای مختلفی در حوزه صنایع نوین و های تک بوده که هر یک تلاش می کنند به نحوی از طرحها و پروژه های تحقیقاتی حمایت کنند.

وی با اشاره به این که هم اکنون هماهنگی خوبی بین زیرمجموعه های وزارت صنایع و معادن در حوزه صنایع نوین به وجود آمده اظهار کرد: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به همراه دیگر زیرمجموعه وزارت صنایع و معادن با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز همکاری نزدیکی در زمینه حمایت از پروژه های تحقیقاتی دارد.

صباغی خاطرنشان کرد: ایدرو طبق قانون موظف است در صنایع نوین و پیشرفته با همکاری بخش خصوصی سرمایه گذاری کند و در همین راستا تاکنون بودجه های سنگینی نیز به اجرای طرحهای تحقیقاتی در حوزه صنایع نوین اختصاص یافته و با مراکز تحقیقاتی و پژوهشی قرارداد امضا شده است.

معاون ایدرو افزود: حوزه صنایع نوین و های تک آن قدر گسترده است که حتی اگر سازمانهای مختلفی نیز در این حوزه فعالیت کنند باز هم نیاز محققان و پژوهشگران این حوزه به طور کامل برطرف نمی شود.

صباغی در ادامه با بیان این که به صورت هفتگی جلساتی بین وزارت علوم و نمایندگان وزارت صنایع و معادن در خصوص حمایت از پروژه های تحقیقاتی در حوزه صنایع نوین برگزار می شود، اظهار کرد: تاکنون برای حمایت از پنج پروژه شامل اتوبوس هیبریدی الکتریکی، روبات انسان نمای سورنا، ارتباط هوشمند خودروها، فناوری احتراق در درجه حرارت بالا و دستیابی به دانش فنی پولیسیلیکان توافق شده است.

به گفته معاون صنایع پیشرفته سازمان گسترش، برآورد می شود که برای حمایت از پروژه های تحقیقاتی فوق به حدود 25.5 میلیارد تومان بودجه تحقیقاتی نیاز است. همچنین تخمین زده می شود به حدود 400 میلیارد تومان سرمایه گذاری برای تجاری سازی پروژه های فوق نیاز خواهد بود.

اخیرا نیز مهدی غضنفری سرپرست وزارت صنایع و معادن از نهایی شدن سازمان صنایع نوین در وزارت صنایع و معادن خبر داد و گفت که به زودی اساسنامه این سازمان ارائه می‌شود. در این صورت سازمان صنایع نوین همکار معاونت فناوری ریاست جمهوری در بخش تولید می‌شود. براساس مصوبه سال گذشته هیئت دولت مققر شد سازمان صنایع نوین و گسترش فناوری به عنوان یک سازمان توسعه ای در مجموعه وزارت صنایع و معادن ایجاد شود.