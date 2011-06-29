آقاخانی: تأخیر در فراخوان تئاتر فجر را باید از معاون هنری جویا شد

ایوب آقاخانی درباره تأخیر در انتشار فراخوان سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و دلایل بروز چنین تأخیراتی در برنامه‌ ریزی‌های مدیریتی در تئاتر ایران به خبرنگار مهر گفت: قضیه به نظر من به هیچ عنوان جای شگفتی ندارد و با توجه به مجموعه زوایای تعریف شده در سیستم سیاست گذاری فرهنگی کشور و مشخصا فضای تئاتر نگاه به نحوی است که به نظر می‌رسد بیشتر تزریق سیاست‌های سلیقه‌ای جدید باعث بروز بی‌نظمی و اختلال و البته گاهی نتایج بد می‌شود.



وی یادآور شد: وسواس به خرج دادن و مته به خشخاش گذاشتن در خصوص اجرای سلایق جدید و گاهی پافشاری بیهوده بر آن سبب می‌شود این اتفاق رخ دهد.



سرپرست گروه تئاتر "پوشه" ادامه داد: با توجه از اینکه مطلعم فراخوان جشنواره‌ سی‌ام تئاتر فجر به معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی داده شده باید دلیل این تأخیر را از حوزه معاونت هنری پرسید و جستجو کرد.



آقاخانی درباره راهکاری برای خروج از این بی‌نظمی در تئاتر و تئاتر فجر تصریح کرد: امیدی به اینکه در سیستم موجود از این گونه مسائل پیش نیاید ندارم تنها روزنه امید برای عدم بروز مشکلاتی مشابه، دادن استقلال به مدیران جزء و اعتماد به آن‌ها و هنرمندان است.



این نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر معتقد است تا زمانی که اعتماد کامل به مدیران جزء و هنرمندان وجود ندارد بدیهی است که درنگ و اختلال و تأخیر جزو اولین بروزات این امر خواهد بود.