به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که قرار بود شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی پیست دوچرخه سواری اهواز را پیش از زمستان سال 88 برای بهره برداری تیم ملی به فدراسیون دوچرخه سواری تحویل دهد، مشکلات مختلف مالی و اجرایی باعث شد تا کار تکمیل این مجموعه به 15 بهمن ماه، نیمه اسفند و بهار سال جاری به تعویق بیفتد.

با این وجود مدتی است کار تکمیل این پیست دوچرخه سواری به دلیل مشکلات مالی مجددا تعطیل شده است. حتی اگر مشکلات مالی این پروژه حل شود به دلیل فرا رسیدن فصل گرما امکان بتن‌ریزی در این پیست وجود ندارد. با این شرایط کار تکمیل این مجموعه به اواخر نیمه دوم سال جاری موکول خواهد شد!

علی زنگی آبادی رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری کشورمان با تائید این خبر به خبرنگار مهر گفت: قرار بود این مجموعه زمستان سال گذشته و پس از چندین بار وعده دادن مسئولین به ما تحویل شود اما باز هم کار ساخت آن به سال بعد موکول شد.

وی افزود: متاسفانه به دلیل طلب پیمانکار خارجی کار تکمیل پیست متوقف شده است. ظاهرا شرکت "ساندرما" هلندی سازنده پیست های بتنی به همین خاطر پروژه را متوقف کرده است.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری تصریح کرد: علت این مسئله را باید از مسئولین شرکت تجهیز بپرسید. ما که دیگر ناامید شده ایم و این موضوع را پیگیری نمی کنیم. متاسفانه کلنگ برخی از این پیست ها 14 سال پیش زده شده اما هنوز تکمیل نشده اند!

وی ادامه داد: حتی اگر طلب مالی پیمانکار پرداخت شود به خاطر گرمای شدید هوا در این منطقه، این شرکت نمی‌تواند کار تکمیل پیست را از سر بگیرد. در حال حاضر گرمای هوای اهواز به بیش از 45 درجه می‌رسد و با این شرایط بتن ریزی پیست غیر ممکن است. هر چند که بخشی ازکار انجام شده اما با این شرایط نمی توان کار را پیش برد.

زنگی آبادی تصریح کرد: باید تا خنک شدن هوا صبر کنیم. با این شرایط باز هم بهره برداری از این پیست به نیمه دوم سال می‌رسد.

بهار سال جاری پس از 14 سال پیست ثامن مشهد به عنوان دومین پیست دوچرخه سواری کشورمان پس از مجموعه آزادی تکمیل شد. پیست اهواز در صورت به بهره برداری رسیدن سومین پیست ایران خواهد بود.