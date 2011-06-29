مسجد سلیمیه ترکیه ثبت جهانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام تودی، این مسجد مربع با تک گنبد بزرگ و چهار مناره باریک و بلند خط افق استان ادیرنه پایتخت سابق امپراطوری عثمانی تحت سلطه خود در آورده است.

این مسجد یکی از شاهکارهای معماری سنان و یکی از عالی ترین دستاوردها در زمینه معماری اسلامی تلقی می شود.

مسجد سلیمیه در مرکز یک مجتمع شامل یک بیمارستان، مدرسه، کتابخانه و حمام واقع شده و دربرگیرنده مدرسه علوم اسلامی و دارالحدیث است.

کمیته میراث جهانی مسئول اجرای کنوانسیون میراث جهانی از نمایندگان 21 کشور تشکل شده که از سوی کشورهای عضو کنوانسیون میراث جهانی به مدت چهار سال انتخاب می شوند. هر سال این کمیته اماکن جدیدی را به فهرست خود اضافه می کنند.

تا کنون فهرست میراث جهانی به 911 مورد رسیده است که 704 مورد آن فرهنگی، 180 مورد طبیعی و 27 مورد ترکیبی از هر دو در 151 کشور هستند. کنفوانسیون میراث جهانی از سوی 187 کشور مورد تصویب قرار گرفته است.

