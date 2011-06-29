طرح نظربایف در حد یک پیشنهاد است/ نهادی همچون دی 8 داریم

علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه دومین روز 38 امین اجلاس وزرای امور خارجه سازمان همکاریهای اسلامی در گفتگویی به سوالات خبرگزاری مهر پاسخ گفت.

* خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: قزاقستان به عنوان رئیس جدید شورای وزرای امور خارجه سازمان همکاریهای اسلامی اعلام کرده که قصد دارد در داخل سازمان بر مسائل اقتصادی تاکید داشته باشد. همچنین رئیس جمهوری این کشور آقای نظربایف پیشنهاداتی در این زمینه ارائه کرده است و بحث تشکیل گروه اقتصادی متشکل از 10 کشور اقتصادی اسلامی را مطرح کرد. موضع و نقش ایران را در این موضوع به عنوان یک کشور توسعه یافته چطور ارزیابی می کنید؟

- صالحی: آقای نظربایف در واقع نیامده است برای سازمان همکاریهای اسلامی تکلیف روشن کند بلکه در سخنرانی افتتاحیه گزارشی را ارایه کرده مبنی بر اینکه جهان اسلام 57 کشور دارد، 70% منابع انرژی جهان را دارد ولی متاسفانه سهم آنها از تجارت جهانی فقط 11% است و فقط 7.5% از تولید ناخالص جهانی را دارا است. نظربایف در ادامه گفت که در این کشورهای اسلامی 10 کشور وجود دارد که 80% امکانات مالی و اقتصادی را در دست دارند. لذا اگراین 10 کشور باهم جمع شوند و زمینه همکاری را فراهم کنند مفید خواهد بود که امروزه نهادی همچون دی 8 وجود دارد. در واقع گروه دی 8 برای همین منظور تشکیل یافته است. حالا نظربایف گفت 10 تا کشور شاید دو کشور دیگر به آن اضافه شود.

* پس صحبتهای ایشان در حد یک پیشنهاد بود؟



- بله در حد یک پیشنهاد است. ایران هم در هر صورت جزو آن 8 کشور است و جزو آن 10 کشور مذکور هم خواهد بود. ایران به هر حال یک کشور پیشتاز است و نه فقط در زمینه تولید ناخالص ملی که در واقع یک حجم قابل قبولی دارد. هر چند قبل از ایران کشورهایی نظیر ترکیه و احتمالا عربستان سعودی هستند. بالاخره ایران سومین یا چهارمین کشور اقتصادی اسلامی است. ایران از نظر علمی و از نظر تکنولوژیکی و صنعتی یکی از پیشتازترین کشورهای جهان اسلام است که می تواند از این طریق به جهان اسلام کمک و همکاریهای خوبی داشته باشد.