به گزارش خبرنگار مهر، اباصلت سیاح صبح چهارشنبه در جمع مدیران استان زنجان با بیان اینکه استان زنجان بهلحاظ آرامش، مدیریت و مشارکت سیاسی نیز رتبه سوم را از آن خود کرده است، افزود: مدیران دستگاههای اجرایی استان از آمادگی کامل برای همکاری با دستگاه قضایی در جهت نظارت بر عملکرد این دستگاهها برخوردارند.
همچنین معاون برنامهریزی استاندار زنجان با اشاره به برگزاری دومین نمایشگاه زنجان در مسیر توسعه، گفت: این نمایشگاه از 2 تا 7 مردادماه امسال برگزار خواهد شد که برای این منظور، کمیتههای صنعت و معدن، کشاورزی، بازرگانی و خدمات، زیربنایی، علمیآموزشی، اجتماعی و تعاون تشکیل شده است.
علیاکبر کریمی افزود: با توجه به زمان کوتاهی که به برگزای این نمایشگاه داریم، مدیران دستگاههای اجرایی استان باید در جهت هر چه بهتر برگزار شدن این نمایشگاه و معرفی قابلیتهای توسعه استان، همکاری لازم را با کمیتههای یاد شده بهعمل آورند.
