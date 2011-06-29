بزرگراه تبریز - اهر تا پایان سال92 افتتاح می شود

اروجعلی علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مطالعه دو قطعه این پروژه به پایان رسیده و هم اکنون هفت کیلومتر از اهر و 25 کیلومتر از سمت تبریز به ترتیب 60 و 35 درصد پیشرفت فیزیکی دارد اما با وجود اتمام مطالعات قطعه سوم که مابین این دو قطعه قرار دارد، مناقصه انتخاب پیمانکار برگزار نشده است.

وی اعتبار مورد نیاز این پروژه را 750 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: تا کنون فقط 100 میلیارد ریال برای اجرای این پروژه تزریق شده و از اینرو جذب اعتبارات بیشتر برای تسریع در عملیات اجرایی طرح پیگیری می شود.

مدیرکل راه و ترابری آذربایجان شرقی درباره روند اجرای کنارگذر غربی تبریز هم گفت: این پروژه که به آزادراه در شرف ایجاد تبریز – مرند- بازگان متصل خواهد شد هم اکنون 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی از تمایل سرمایه گذاران چینی برای مشارکت در اجرای آزادراه ترانزیتی تبریز – مرند – بازرگان خبر داد و گفت:در همایش اخیر سرمایه گذاری آذربایجان شرقی تفاهم اولیه با یک سرمایه گذار چینی برای اجرای این پروژه حاصل شد ولی با توجه به ملی بودن این طرح، وزارت راه و ترابری باید موانع احتمالی را حل و فصل کند.

علیزاده همچنین درباره ساخت محور مواصلاتی کلیبر – جانانلو هم گفت: طول این پروژه 41.5 کیلومتر است که اجرای 15 کیلومتر از آن برعهده اداره کل راهو ترابری و مابقی بر عهده شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی است.

وی با اشاره به آماده بودن تونل دوم شبلی برای عبور ترافیک اظهار داشت: باید رمپ پیش بینی شده در خروجی تونل دوم احداث شده و سپس این تونل زیر ترافیک رود و به همین دلیل امکان استفاده از این تونل در حال حاضر فراهم نیست.

به گفته مدیر کل راه و ترابری آذربایجان شرقی هزینه احداث تونل های دو قلوی شبلی هزار میلیارد ریال بوده است.