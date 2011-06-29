6 فضانورد در دو کپسول سایوز پناه گرفتند/ آژیر قرمز در ایستگاه فضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته، سه شنبه 28 ژوئن 2011 سیستم "ضد برخورد" در ایستگاه فضایی بین المللی آژیر قرمز را به صدا درآورد. این آژیر به خاطر عبور یک تکه زباله فضایی بود که ISS در فاصله 335 کیلومتری از سطح زمین را به شدت تهدید کرد.

خطر برخورد این زباله ناشناخته به ایستگاه فضایی آنچنان جدی بود که 6 فضانورد ساکن ایستگاه در دو کپسول فضایی سایوز که همچون دو قایق نجات در کنار ایستگاه پارک شده اند پناه گرفتند و تا زمانی که مرکز کنترل "رفع خطر" را اعلام کرد این فضانوردان در حالت فوق العاده و آماده برای بازگشت به زمین قرار داشتند.

براساس گزارش کامپیوتروورد، فضانوردان در ساعت 11:50 به وقت گرینویچ وارد دو کپسول سایوز شدند و پس از 20 دقیقه و ورود به وضعیت سفید به سر کارهای خود بازگشتند. هنوز ابعاد این زباله مشخص نشده است.

در آخرین روزهای اکتبر 2010 نیز ایستگاه فضایی بین المللی (ISS) به منظور جلوگیری از برخورد با زباله های فضایی مجبور به تغییر مکان شد و با 700 متر جابجایی از مدار 330 کیلومتری به مدار 400 کیلومتری حرکت کرد.

شبکه تجسس فضایی وزارت دفاع آمریکا که 25 ایستگاه ردیابی در سراسر دنیا را کنترل می کند در گزارشی اعلام کرد تا پایان سال 2009 در اطراف زمین 19هزار جرم بزرگتر از 10 سانتیمتر در حرکت بودند. این اجرام از ماهواره های در خدمت تا تکه های کوچک زبانه های کیهانی را شامل می شدند.

اما با نگاهی به اجرام کوچک با ابعاد بین یک تا 10 سانتیمتر می توان فهمید که تعداد اجرام سرگردان در اطراف زمین به بیش از 500 هزار می رسد و تعداد اجرام زیر یک سانتیمتر بالغ بر میلیاردها تکه است.

این اجرام برای اینکه در مدار باشند با سرعت 7 تا 8 کیلومتر بر ثانیه حرکت می کنند درحالیکه برخوردها به طور متوسط با سرعت حدود 10 کیلومتر بر ثانیه رخ می دهند.